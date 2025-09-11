عاجل: تعديل بيانات التوظيف بما يقارب المليون!
16:00 مكتب إحصاءات العمل - مراجعة أولية لبيانات الرواتب المرجعية: تاريخ النشر: -911 ألف وظيفة (المتوقع: -682 ألف وظيفة، السابق: -818 ألف...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
أوراكل (ORCL.US)، عملاق خدمات الحوسبة السحابية، هي شركةٌ بنت مكانتها على مدى عقودٍ بالاعتماد بشكلٍ رئيسي على قواعد البيانات وبرامج المؤسسات، وتركز اليوم...
بدأت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على أداء إيجابي طفيف، كما سجلت مكاسب طفيفة اليوم. ولا يزال المستثمرون حذرين، ويركزون على بيانات التضخم الرئيسية...
ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال التجارية (NFIB) بمقدار 0.5 نقطة في أغسطس، ليصل إلى 100.8 نقطة، أي ما يزيد بنحو 3 نقاط عن...
سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات قياسية جديدة عند حوالي 3650 دولارًا للأونصة. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 39%، مسجلًا أقوى متوسط زيادة سنوية...
ارتفع الين الياباني بشكل ملحوظ في آخر 20 دقيقة بعد أن أعلن بنك اليابان إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي...
بعد أيام قليلة من صدور تقرير رواتب القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس، من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) مراجعته السنوية لنمو التوظيف للفترة من أبريل...
لا يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم أي بيانات رئيسية قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية. من أهم الأحداث إصدار مؤشر أسعار المستهلك المجري، بالإضافة إلى...
شهدت جلسة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة. انخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.95%، وتذبذبت المؤشرات الصينية بين -/+0.50%، بينما انخفض مؤشر AU200.cash...
تباينت المعنويات في وول ستريت اليوم. تقود أسهم التكنولوجيا المكاسب (مؤشر US100: +0.4%)، كما ارتفع مؤشر S&P 500 (مؤشر US500: +0.1%). تعكس خسائر مؤشر...
هل يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا؟ بيانات التوظيف المخيبة تزيد
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنسبة تقل قليلاً عن 2.0%، مقلصةً مكاسبها السابقة التي تجاوزت 5%. وقد دُعم هذا الارتفاع الأولي بعدة عوامل. أولًا،...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40) بنسبة 0.6% مع بدء التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الوسطي الحالي فرانسوا بايرو. يبدو أن السوق...
باستثناء تصحيح طفيف في السعر في 4 سبتمبر، يكون الذهب حاليًا في خضم جلسته العاشرة على التوالي من المكاسب - وهي سلسلة تُعتبر نادرة للغاية في الأسواق. وقد...
الهدف هو إدخال الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والهجين (من الحافة إلى السحابة) في السيارات. تجمع البنية الهجينة بين الذكاء الاصطناعي على الجهاز والسحابة. تسريع...
