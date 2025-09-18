سهم EMISS يرتد من المقاومة الفنية
تتلقى أسعار انبعاثات الكربون الأوروبية ضربة اليوم ,إذ انخفض تداول EMISS بأكثر من 3٪ خلال اليوم حيث يؤدي الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة وزيادة المعروض...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تتلقى أسعار انبعاثات الكربون الأوروبية ضربة اليوم ,إذ انخفض تداول EMISS بأكثر من 3٪ خلال اليوم حيث يؤدي الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة وزيادة المعروض...
European carbon emission prices are taking a hit today. EMISS trades over 3% lower on the day as higher usage of renewable energy and increase supply of...
تقدم ارتفاع المخاطر العالمية إلى أسبوع جديد إذ شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا قويًا، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ بأكثر من 4% خلال أسبوع، وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة...
تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية بـ 14.4% إلى 102.2 مليار ريال مقابل 119.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي ,إذ ترجع الشركة الانخفاض في الأرباح...
يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي هو الحدث الأبرز في جلسة آسيا والمحيط الهادئ اليوم. وكان من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة...
Rate decision from the Reserve Bank of Australia was the highlight of today's Asia-Pacific session. Central bank was expected to keep rates unchanged...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على ارتفاع بيانات المستوى الثاني من أوروبا وكندا ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تقارير الأرباح...
European indices open higher Second-tier data from Europe and Canada, Fed and ECB speakers Earnings reports from Walt Disney, Arista Networks and...
تم الإعلان عن بيانات طلبيات المصانع الألمانية لشهر مارس اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في طلبيات المصانع...
German factory orders data for March was released today at 7:00 am BST. Report was expected to show an increase in factory orders on a monthly basis. Instead,...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداولات الأمس على ارتفاع ,إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.25%، وقفز ناسداك بنسبة 0.90%،...
Wall Street indices finished yesterday's trading higher. S&P 500 gained 0.75%, Dow Jones moved 0.25% higher, Nasdaq jumped 0.90% and small-cap...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وقفز ناسداك...
Wall Street indices traded higher during the first session of a new week. S&P 500 gains 0.7%, Dow Jones adds 0.3%, Nasdaq jumps 0.8% and small-cap...
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ القادمة. سيتم الإعلان يوم الثلاثاء، الساعة 5:30...
Reserve Bank of Australia is scheduled to announce its next monetary policy decision during the upcoming Asia-Pacific session. Announcement will be made...
ارتفعت العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، خلال الأسبوع وامتدت تلك المكاسب إلى تداول يوم الاثنين. كانت عملة البيتكوين تختبر منطقة 65000 دولار في وقت...
Cryptocurrencies, including Bitcoin, trade higher over the week and those gains extended into Monday's trading. Bitcoin was testing $65,000 area earlier...
