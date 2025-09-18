الولايات المتحدة: افتتحت وول ستريت على ارتفاع، ومؤشر S&P500 عند أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع بقيادة راسل 2000 مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع ارتفعت Perficientبنسبة 50%...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
كان شهر أبريل هو الشهر الأول من المكاسب لأسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) منذ أكتوبر من العام الماضي. وكانت الفترة السابقة من نوفمبر إلى مارس هي أطول...
April was the first month of gains for US natural gas prices (NATGAS) since October last year. The earlier period from November to March was the longest...
تم بالفعل إصدار تقارير أرباح الربع الأول من عام 2024 من أكبر الشركات الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن موسم التقارير قد انتهى. لا يزال تقويم الأرباح ممتلئًا،...
Q1 2024 earnings reports from the largest US companies have already been released but it doesn't mean that reporting season is over. Earnings calendar...
في خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي تتجه "القابضة" (ADQ) نحو طرح شركة خطوط الطيران المركزية في أبوظبي "طيران الإتحاد"...
تواصل المؤشرات الأوروبية المكاسب التي بدأتها في وول ستريت يوم الجمعة تصدر شركة Hypoport نتائجها للربع الأول من عام 2024 يعزز لين من البنك المركزي...
سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في الميزانية قدره 12.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق الذي وصل إلى 37 مليار ريال والذي...
European indices continue the gains started on Wall Street on Friday Hypoport releases its Q1 2024 results ECB's Lane reinforces dovish...
تواصل عملة البيتكوين انتعاشها في بداية الأسبوع، حيث تعود فوق مستوى 65000 دولار إذ ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.10٪ اليوم. لقد...
Bitcoin continues its recovery at the start of the week, returning above the $65,000 level. The largest cryptocurrency is up 2.10% today. The correction...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) في إسبانيا:...
08:15 AM BST, Spain - PMI Data for April: HCOB Spain Services PMI: actual 56.2; forecast 56.0; previous 56.1; 08:45 AM BST, Italy - PMI...
يحتوي تقويم الاقتصاد الكلي اليوم على العديد من المنشورات والخطابات المثيرة للاهتمام من محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك...
Today's macroeconomic calendar holds several interesting publications and speeches from central bankers, including the Fed, SNB, and ECB. In the...
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. حقق مؤشر S&P/ASX200 الأسترالي أكبر مكاسب (+0.35%) مع ذلك، تخسر المؤشرات من الصين (-0.05 إلى -0.35%)،...
Indexes from Asia and the Pacific are experiencing a mixed session. The Australian S&P/ASX200 is gaining the most (+0.35%). However, indexes...
02:45 pm BST - PMI report for the U.S. services sector for April. Actual: 51.3. Expected: 50.9 Previously: 51.7. 03:00 pm BST - ISM report for the US...
