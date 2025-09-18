عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. ومع ذلك، كان...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية لشهر أبريل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي. ومع ذلك، كان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في معنويات...
في الأسبوع الماضي، ركز المستثمرون في الأسواق المالية على الأحداث في الولايات المتحدة. علمنا بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتلقينا تقارير...
ارتفاع US100 بعد انخفاض قراءة NFP ارتفعت أسهم شركة Apple بنسبة 7٪ تقريبًا عند افتتاح وول ستريت في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش، سيتم نشر بيانات...
"لازارد"، "جيه بي مورغان"، "دويتشه بنك"، "روتشيلد" و"اتش اس بي سي" هي عينة من عدد كبير من البنوك العالمية...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
ارتفع مؤشر داكس الألماني قبيل قراءة تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي الأمريكي يتحول الاهتمام في ألمانيا إلى أسهم Henkel و Daimler Truck ينشر Credit...
قد يصبح Puig (PUIG.ES) أهم طرح عام أولي في السوق الإسبانية منذ Acciona Energía عام 2021. قررت الشركة متعددة الجنسيات طرح أسهمها للاكتتاب...
يقدر المحللون أن التغيير في التوظيف سيكون +238000 مع زيادة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في الأجور ومعدل البطالة عند 3.8٪. تشير المؤشرات الرئيسية...
إنها مخاطرة يومية بينما ننتظر كشوف المرتبات، المقرر إصدارها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. إذ افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، وانخفض الدولار على نطاق...
بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة لشهر أبريل. حاليا: 55.0؛ المتوقع: 54.9؛ السابق: 53.1. القراءة المركبة 54.1 مقابل...
قرر بنك النرويج الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين. ارتفعت قوة الكرون النرويجي مقابل الدولار لفترة وجيزة بعد...
