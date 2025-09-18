التقويم الاقتصادي: تقرير NFP تحت الضوء 💡
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع للمؤشرات الأوروبية في بداية جلسة الجمعة سوف يتركز اهتمام المستثمرين اليوم على تقرير الوظائف غير الزراعية...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Futures point to higher opening of European indices in early Friday session Investors' attention will focus today on the NFP report from the US The...
ارتفعت العقود الآجلة المستندة إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس بعد اختتام الجلسة النقدية عقب صدور النتائج الربع سنوية لشركة أبل. أعلنت الشركة عن...
Futures based on U.S. stock indices gained yesterday after the close of the cash session following the release of Apple's quarterly results. The...
ارتفعت أسهم شركة Apple (AAPL.US) بنسبة 7.50٪ بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام المالي 2023/2024. وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات...
Apple (AAPL.US) gains 7.50% after announcing better-than-expected financial results for the second quarter of the 2023/2024 fiscal year. Total sales revenue...
افتتحت المؤشرات في وول ستريت اليوم دون تغيير يذكر، وفي الساعات القليلة الأولى من الجلسة النقدية، تقلبت التغييرات حول الصفر ومع ذلك، في النصف...
The indices on Wall Street opened today with little change, and for the first few hours of the cash session, changes fluctuated around zero. However,...
ارتفع سهم كوالكوم 6.50% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات، مما يعكس انتعاش سوق الهواتف الذكية. أعلنت الشركة عن إيرادات معدلة بلغت 9.39 مليار دولار، بزيادة...
Qualcomm gains 6.50% after quarterly results that exceeded expectations, reflecting a revival in the smartphone market. The company reported adjusted revenues...
وول ستريت تفتتح بمكاسب طفيفة ارتفاع مؤشر الدولار في الجزء الأول من اليوم تراجع عائدات السندات بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي تتعافى الأسواق...
Wall Street Opens with Slight Gains Dollar Index Gains in the First Part of the Day Bond Yields Decline Following Fed Decision Markets today...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر مارس: طلبيات المصانع باستثناء النقل: 0.5% فعليًا على أساس شهري؛...
03:00 PM GMT, United States - Durable Goods for March: Factory orders ex transportation: actual 0.5% MoM; previous 1.1% MoM; Factory...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات وتراجع التوترات الجيوسياسية الأسهم تنتظر بيانات الوظائف غداً...
اليوم، وبعد اختتام جلسة التداول في وول ستريت، سيتم عرض النتائج المالية للربع الأول من العام من قبل شركة أبل (AAPL.US)، التي فقدت مؤخراً مكانتها كأكبر شركة...
Today, after the close of the trading session on Wall Street, financial results for the first quarter of the year will be presented by Apple (AAPL.US),...
US jobless claims came in 207k vs 211k exp. and 208k previously (continued claims 1,774 mln vs 1,79 mln exp. and 1,781 mln previously) US productivity...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -68.9 المتوقع: -69.1 الفعلي: -69.4 بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية السابق:...
