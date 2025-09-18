عاجل: تسريح العمال في الولايات المتحدة في تقرير تشالنجر أقل من السابق
جاء عمليات تسريح العمال في تقرير تشالنجر الأمريكية بـ 64.789 ألفًا مقابل 90.309 ألفًا سابقًا
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
US Challenger Layoffs came in 64.789k vs 90.309k previoulsy
قفز سهم "أجيليتي جلوبال بي إل سي" التابعة لشركة أجيليتي للمخازن الكويتية في الدقائق الأولى من أول أيام تداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة...
جذبت سوق دبي للأوراق المالية نحو 35 مليار درهم من 8 شركات أُدرجت في السنوات الأخيرة، بحجم الطلب عليها فاق التريليون درهم، وفق ما صرح به حامد علي الرئيس...
كان الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. لقد كان أقل تشددا مما كان متوقعا، مع استبعاد رفع سعر الفائدة صراحة وكان رد فعل السوق...
مؤشر مديري المشتريات النهائي لشهر أبريل من منطقة اليورو: ألمانيا. 42,5 سابقا: 42.2 منطقة اليورو. 45,7 سابقا: 45.6 فرنسا 45.3 سابقا:...
Final April PMI from eurozone Germany. 42,5 Previously: 42.2 Eurozone. 45,7 Previously: 45.6 France 45.3 Previously: 44,9 Italy. 47.3 Previously:...
استعاد زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني على الفور جزءًا كبيرًا من خسائره اليوم بعد التدخل المحتمل لبنك اليابان ويكتسب الآن أكثر من 1%، متجاوزًا...
The USDJPY pair instantly recovered a good part of the losses today after the probable intervention of the Bank of Japan and is now gaining more than 1%,...
ارتفاع افتتاح سوق الأوراق المالية في أوروبا عاد اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما فوق 1.07 بعد تعليقات باول أمس مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية...
Higher stock market opening in Europe EURUSD back above 1.07 after Powell's comments yesterday Manufacturing PMIs of European economies, US...
بحضورعدد من زعماء العالم وكبار المسؤولين وممثلين عن شركات كبرى في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وخبراء دوليين وأيضا قادة المنظمات الدولية مثل المديرة...
ارتفعت أسواق السندات بعد خطاب باول أمس، والذي اعتبر متشائمًا إلى حد ما، بالنظر إلى المشكلات المتراكمة في قراءات التضخم الأمريكية. على الرغم من أن...
Bond markets gained after Powell's speech yesterday, which was seen as rather dovish, looking at the piling up problems in US inflation readings Although...
يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع، لكنه يبدأ في تقليص فترة QT اعتبارًا من الأول من يونيو. وسيكون تخفيض سندات الخزانة 25...
Fed holds rates steady as expected, but starts QT tapering from June 1st. Treasury bond reduction will be $25 billion, not $60 billion as previously....
يقوم كل من US500 وUS100 بتقليص خسائر الأمس، كما يرتد اليورو مقابل الدولار الأميركي، ويتم تداول الذهب بالقرب من افتتاح الأمس، في أعقاب تعليقات باول التي...
US500 and US100 are paring back yesterday's losses, EURUSD is bouncing back, and gold is trading near yesterday's open, following Powell's...
The economy has made considerable progress toward dual goals. Inflation has eased substantially but remains too high Inflation is still too high and...
وكان رد فعل السوق على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي صامتا. انخفض الدولار في البداية، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه...
