مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي - هناك ثقة أقل في تحقيق هدف التضخم
لقد حقق الاقتصاد تقدما كبيرا نحو تحقيق الأهداف المزدوجة. لقد تراجع التضخم بشكل كبير ولكنه لا يزال مرتفعا للغاية ولا يزال التضخم مرتفعا للغاية ولا...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Market reaction to the Fed's decision has been muted. The dollar initially ticked lower, while stock indices gained when the Fed announced it would...
Key rate kept unchanged at 5.5% in line with expectations. Fed announced QT tapering. Fed decided to cut treasury runoff cap to $25B (previously...
بقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.5% تماشيا مع التوقعات. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص فترة QT. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سقف الإعادة...
يخسر خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 3٪ اليوم، حيث يختبر حوالي 79 دولارًا للبرميل، بعد صدور تقرير وزارة الطاقة الذي يظهر زيادة المخزون بمقدار 7.26 مليون...
WTI oil is losing nearly 3% today, testing around $79 per barrel, following the release of a DOE report showing a 7.26 million bbl inventory build, against...
مخزون النفط الخام: 7.265 مليون (المتوقع: -2.3 مليون، سابقاً: -6.368 مليون) مخزون البنزين: مليون برميل (المتوقع: -1.02 مليون برميل، سابقاً: -0.634...
Crude oil inventories: +7.265 mb (expected: -2.3 mb; previously: -6.368 mb) Gasoline inventories: +0.344 mb (expected: -1.02 mb; previously: -0.634...
ISM Manufacturing for April: 49.2 (expected: 50; previously: 50.3) Prices paid: 60.9 (expected: 55.4; previously: 55.8) New orders: 49.1 (expected:...
تم إصدار تقريرين أمريكيين مراقبين عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي و بيانات JOLTs للوظائف. مؤشر ISM التصنيعي:...
يتم تداول العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بشكل ثابت تقريبًا قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ معنويات قطاع التكنولوجيا ضعيفة اليوم أدت أرباح شركة Super...
U.S. index futures trade roughly flat ahead of Fed decision; tech sector sentiment is weak today; US100 loses 0.17% Super Micro Computer's (SMCI.US)...
S&P PMI Manufacturing from US came in 50 vs 49.9 exp. and 49.9 previously Now Wall Street is waiting for more important reading of ISM Manufacturing...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في معنويات...
أعلنت شركة فايزر عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من عام 2024، مما يدل على قدرتها على التكيف مع انخفاض مبيعات لقاحات وأدوية كوفيد-19. ورفعت الشركة...
Pfizer reported better-than-expected Q1 2024 results, demonstrating resilience to the decline in COVID-19 vaccine and drug sales. The company raised its...
US April ADP data came in 192k vs 180k exp. and 184k in previously reading US April service-providing jobs were up to 145,000, goods-producing jobs...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم، وسيعقد المؤتمر الصحفي للرئيس باول في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش. لن...
The Fed will publish its decision at 7 PM GMT today, chair Powell's press conference will be held at 7:30 PM GMT p.m. No new macroeconomic...
