3.9 مليار دولار إيرادات "&e" الإماراتية في الربع الأول من 2024
بلغت الأرباح الصافية لمجموعة "&e" الإماراتية 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت المجموعة نموا سنويا في...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
خسرت العقود الآجلة للكاكاو أكثر من 27% خلال الجلستين الماضيتين، لتقترب من أدنى مستوى قياسي لها خلال يومين، والذي يعود تاريخه إلى عام 1960. وقد يشير الارتداد...
Cocoa futures, have lost more than 27% over the past two sessions, approaching a record two-day low, dating back to 1960. The near 20% rebound from the...
أعلنت شركة «بلاك روك» السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة...
ارتفعت أسهم شركة Uranium Energy Corp (UEC.US) بنسبة 5٪ تقريبًا في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حظرًا على استيراد اليورانيوم الروسي،...
Shares of the Uranium Energy Corp (UEC.US) gain almost 5% in pre-market trading after US senate passed a Russian uranium import ban, sending the bill to...
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة (النهائي) عند 49.1 مقابل 48.7 المتوقعة و48.7 سابقًا ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد...
UK Manufacturing PMI (final) came in 49.1 vs 48.7 expected and 48.7 previously GBP strengthen slightly after higher than expected final PMI reading...
لا تزال البورصات الأوروبية مغلقة بسبب العطلات الأسواق تنتظر البيانات الكلية من الولايات المتحدة (تقرير ADP، JOLTS، ISM التصنيعي) يعد قرار بنك الاحتياطي...
European exchanges remain closed due to holidays Markets await macro data from the US (ADP report, JOLTS, ISM manufacturing) Fed decision and Powell's...
تستمر أكبر عملة مشفرة في التصحيح الهبوطي اليوم، مع انخفاض الأسعار للحظة حتى منطقة الدعم البالغة 58.000 دولار. تصل مكاسب الدولار الأمريكي وUSDIDX...
The biggest cryptocurrency extends downward correction today, with prices falling for a moment even $58.000 support zone. US dollar gains and USDIDX hits...
بعد جلسة أمس الضعيفة في وول ستريت، والتي تميزت بانخفاضات في شركات التكنولوجيا وعمليات بيع بنسبة 2٪ تقريبًا في مؤشر ناسداك 100، أنهت أسواق آسيا والمحيط...
After yesterday's weak session on Wall Street, which was marked by declines in technology companies and a nearly 2% sell-off on the Nasdaq100, APAC...
أعلنت شركة AMD عن نتائج الربع الأول من عام 2024، والتي جاءت في معظمها متوافقة مع توقعات المحللين. بلغت إيرادات الشركة 5.47 مليار دولار، بزيادة 36٪ عن العام...
AMD announced results for the first quarter of 2024, which were mostly in line with analyst expectations. The company's revenue was $5.47 billion,...
أظهرت أمازون نتائج قوية للغاية في الربع الأول من عام 2024، متجاوزة مرة أخرى توقعات المحللين، سواء من حيث الإيرادات أو ربحية السهم (EPS). أعلنت الشركة عن...
Amazon has shown very solid Q1 2024 results, once again surpassing analysts' expectations, both in terms of revenue and earnings per share (EPS). The...
أدت جلسة التداول الأخيرة لشهر أبريل في الأسواق العالمية إلى تدهور معنويات المستثمرين. خسر المؤشران الأوروبيان DAX وCAC40 اليوم ما يقرب من 1%. وفي وول...
The last trading session of April on world markets brings a deterioration in investor sentiment. European indices DAX and CAC40 lost today almost 1%....
