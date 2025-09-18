ارتفع نمو سهم Canopy Growth بنسبة 24% مع تحرك إدارة مكافحة المخدرات لإعادة تصنيف الماريجوانا
تقوم إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بإعادة تصنيف الماريجوانا كعقار أقل خطورة، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس (AP)، مما أدى إلى تعزيز حاد للأسهم...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
تقوم إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بإعادة تصنيف الماريجوانا كعقار أقل خطورة، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس (AP)، مما أدى إلى تعزيز حاد للأسهم...
The U.S. DEA (Drug Enforcement Administration) is reclassifying marijuana as a less-dangerous drug, according to Associated Press (AP) reports, which has...
سيكون التقرير الأكثر أهمية لهذا اليوم فيما يتعلق بالسوق الأمريكية وقطاع التكنولوجيا الكبرى هو تقرير أمازون الربع سنوي (AMZN.US). سيتم عرض النتائج على المستثمرين...
The most important report of the day as far as the U.S. market and the Big-Tech sector is concerned will be Amazon's (AMZN.US) quarterly report today....
افتتحت وول ستريت بمشاعر أضعف. خسرت العقود الآجلة US100 وUS500 0.4% و0.2% على التوالي تهيمن أسهم Eli Lilly (LLY.US) وPayPal (PYPL.US) على المكاسب بين...
Wall Street opens in a weaker sentiment. US100 and US500 futures lose 0.4% and 0.2%, respectively Eli Lilly (LLY.US) and PayPal (PYPL.US) stocks dominate...
تخسر Ethereum أكثر من 5.5٪ اليوم بعد أن خيبت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في هونغ كونغ توقعات بعض المستثمرين ولم تثبت أنها حافز للنمو. بالإضافة إلى...
Ethereum is losing more than 5.5% today after spot ETFs in Hong Kong disappointed the expectations of some investors and did not prove to be a catalyst...
حققت البنوك الخليجية مكاسب جماعية خلال الربع الأول من هذا العام وفي هذا المقال سوف نسعى لتسليط الضوء عليها. البداية مع البنوك السعودية إذ تحصلت 6 منها...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد تراجعً...
US CB Consumer Confidence came in 97 vs 104 exp. and 103.1 revised, previously data US Chicago PMI came also weaker than expected, showing 37.9 vs...
رفعت شركة "سبينس" نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لأسهمها بسوق دبي المالي من 45 مليون سهم إلى 63 مليوناً،...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المعنويات. صدرت...
جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري من كندا (أبريل) عند 0.2% مقابل 0.3% المتوقعة. و0.4% سابقاً لقد ضغطت بيانات الناتج المحلي الإجمالي...
MoM GDP reading from Canada (April) came in 0.2% vs 0.3% exp. and 0.4% previously Weaker than expected Canadian GDP data pressured the Canadian...
ارتفعت أسهم PayPal (PYPL.US) بنسبة 7.5٪ تقريبًا قبل افتتاح جلسة التداول اليوم في وول ستريت، بعد صدور نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول. أبلغ أحد...
PayPal (PYPL.US) shares are gaining nearly 7.5% ahead of the opening of today's trading session on Wall Street, following the release of better-than-expected...
ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) بنسبة 0.70٪ في تداول ما قبل السوق قبل نشر نتائج الربع الأول، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها بعد اختتام...
Shares of Advanced Micro Devices (AMD.US) are gaining 0.70% in pre-market trading ahead of the publication of their first-quarter results, which are expected...
تخسر أكبر العملات المشفرة عملة البيتكوين أكثر من 3٪ اليوم وتتراجع إلى 61000 دولار، في حين تسجل أكبر العملات البديلة، إيثريوم، انخفاضًا بنسبة 5٪، وتختبر...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم