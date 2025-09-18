Ethereum and Bitcoin slumps as Hong Kong spot ETFs debut disappoints investors 📉
The largest of the cryptocurrencies Bitcoin loses more than 3% today and retreats to $61,000, while the largest of the 'altcoins, Ethereum, records...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تراجعت العقود الآجلة للقمح (WHEAT) المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية من أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر للجلسة الثانية، وقد أثار الارتفاع الذي استمر 7 جلسات...
الذهب: لقد تعرفنا على بيانات الربع الأول لسوق الذهب وفقًا لموقع Metal Focus ومجلس الذهب العالمي كان الطلب في الربع الأول أقل من الربع...
Gold: We learned the first quarter data for the gold market according to Metal Focus and the World Gold Council Demand in Q1 was lower than Q4...
انخفض مؤشر DAX في النصف الأول من اليوم اليورو والدولار يعززان داكس انخفض المؤشر الألماني بنسبة 0.50% اليوم، حيث يحاول...
The DAX declines in the first half of the day Euro and USD strengthen In the second day of this week, futures contracts on major European indices...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم: مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء: 0.9% مقارنة بالشهر السابق؛ مؤشر...
10:00 AM BST, Euro Zone - Inflation Data: HICP ex Energy and Food: previous 0.9% MoM; HICP ex Energy & Food: actual 2.8% YoY;...
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 34.85 مليار دولار ,مشيرا أنه سيكون...
08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التوظيف لشهر أبريل: التغير في معدل البطالة في ألمانيا: 10 آلاف فعلي؛ توقعات 7K....
يعد الدولار الأسترالي أحد عملات مجموعة العشرة الأضعف اليوم بعد الانخفاض غير المتوقع في مبيعات التجزئة في شهر مارس. وأظهر التقرير انخفاضًا في جميع القطاعات...
08:55 AM BST, Germany - Employment Data for April: German Unemployment Change: actual 10K; forecast 7K; previous 4K; German...
The Australian Dollar is one of the weaker G10 currencies today following an unexpected drop in March retail sales. The report showed a decline across...
من المقرر اليوم صدور العديد من تقارير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، إلى جانب تقرير لمنطقة اليورو بأكملها...
Today, several GDP reports for the first quarter of 2024 from Eurozone member countries are scheduled, along with a report for the entire Eurozone at 10:00...
تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة إيجابية إلى حد ما، وتبقى في منطقة إيجابية طفيفة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر KOSPI...
Asia-Pacific indices are experiencing a moderately positive session, remaining in slight positive territory. The Japanese Nikkei 225 is up by 1.05%,...
جلبت الجلسة الأولى لهذا الأسبوع مشاعر متباينة بين المستثمرين. تهيمن المعنويات المحايدة على سوق الأسهم الألمانية، حيث سجل مؤشر داكس خسارة بنسبة 0.16%...
This week's first session brought mixed sentiment among investors. Neutral sentiment dominates the German stock market, with the DAX...
