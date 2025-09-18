ما يمكن توقعه من أرباح شركة كوكا كولا للربع الأول من عام 24❓
غدًا قبل افتتاح السوق، ستعرض شركة Coca-Cola (KO.US) نتائجها للربع الأول من عام 2024. ويتوقع المحللون المصرفيون أن يترجم تراجع ديناميكيات التضخم في الأسواق...
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Tomorrow before the market open, Coca-Cola Company (KO.US) will show its results for 1Q24. Banking analysts anticipate that the decline in inflation dynamics...
تستعد العلاقات الاقتصادية الناشئة بين أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي - أي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان...
ارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي بعد اختبار مستويات 2290$. أكمل الاتجاه الصعودي خلال تداولات الأسبوع مع بقاء المتحرك المتوسط ل 200 جلسة كمنطقة مقاومة...
Credit Agricole has issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on the pair with the following...
تراجعت أسعار الكاكاو بنسبة 11% تقريبًا في بداية الأسبوع بعد أن بدأت غرب أفريقيا تشهد هطول المزيد من الأمطار بشكل طفيف، مما هدأ المخاوف من تقليص موسم المحاصيل...
Cocoa prices retreated nearly 11% at the start of the week after West Africa began to see slightly more rainfall, quieting fears that the next crop season...
تسجل وول ستريت مكاسب في بداية الأسبوع أبل وتسلا يقودان الموجة الصعودية تعلن Domino's Pizza عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024 بدأت مؤشرات...
Wall Street posts gains at the start of week Apple and Tesla drive upward wave Domino's Pizza releases strong results for Q1 2024 Wall...
أصدر Statistisches Bundesamt للتو أرقام التضخم الأولية لشهر أبريل. جاء التقرير أقل من التوقعات، حيث جاء عند 2.2% على أساس سنوي مقابل 2.3% على أساس سنوي...
The Statistisches Bundesamt has just released preliminary inflation figures for April. The report fell short of expectations, coming in at 2.2% on an annual...
مؤشر داكس الألماني في مزاج مختلط في بداية الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش ضغوط هبوطية على أسهم دويتشه...
German DAX in mixed mood at the start of the week CPI data from Germany at 1:00 pm BST Downward pressure on Deutsch Bank shares General...
نهاية شهر أبريل، الذي يتزامن مع بداية أسبوع جديد، يحمل مفاجأة كبيرة في سوق العملات. اختبر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستوى 160 في الساعة...
The end of April, coinciding with the start of a new week, brings a significant surprise in the currency market. The USDJPY pair tested the 160 level at...
من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء الاجتماع الثالث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام ولا يتوقع المستثمرون أي تغييرات في أسعار...
On Wednesday, the third meeting of the US Federal Reserve (Fed) Board regarding interest rates will take place this year. Investors expect no changes in...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني: 3.3% فعليًا على أساس سنوي؛ توقعات 3.4%...
