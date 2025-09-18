Chart of the day - TNOTE (29.04.2024)
On Wednesday, the third meeting of the US Federal Reserve (Fed) Board regarding interest rates will take place this year. Investors expect no changes in...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر أبريل: مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني: 3.3% فعليًا على أساس سنوي؛ توقعات 3.4%...
08:00 AM BST, Spain - Inflation Data for April: Spanish CPI: actual 3.3% YoY; forecast 3.4% YoY; previous 3.2% YoY; Spanish...
اليوم، سوف يرى المستثمرون العديد من المنشورات المثيرة للاهتمام من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تقارير التضخم لشهر أبريل من دول مثل إسبانيا وألمانيا...
Today, investors will see several interesting publications from European Union member countries. Inflation reports for April from countries such as Spain...
تتمتع المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بجلسة إيجابية. وقد شوهدت أكبر المكاسب في المؤشرات الصينية: CHN.cash (+0.96%) وHK.cash (+1.35%). انخفض مؤشر...
Indices from the Asia-Pacific region have a positive session. The biggest gains are seen in Chinese indices: CHN.cash (+0.96%) and HK.cash (+1.35%)....
حققت الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع في البورصات مكاسب كبيرة في تقييمات مؤشرات الأسهم. ارتفع مؤشر WIG20 البولندي بنسبة 1.31%، وأضاف مؤشر DAX الألماني...
The last session of this week on the stock exchanges brought substantial gains in stock index valuations. The Polish WIG20 gained 1.31%, the German...
انخفض سهم Abbvie (ABBV.US) بنسبة 4.0% تقريبًا بعد نشر نتائج الربع الأول من عام 2024. يعكس رد فعل المستثمرين على الإصدار تقريرًا مختلطًا. يمكن أن تعزى الانخفاضات...
Abbvie (ABBV.US) is down nearly 4.0% after publishing its first quarter 2024 results. Investor reaction to the release reflects a mixed report. The declines...
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1% اليوم، مما أدى إلى موجة أخرى من الضعف في الين الياباني، مما أدى إلى وصول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين...
The Bank of Japan kept interest rates unchanged at 0.1% today, leading to another wave of weakness in the Japanese yen, resulting in the USDJPY pair hitting...
لم تتسبب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في إحداث تغييرات كبيرة في السوق عوائد السندات تمحو المكاسب بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي أمس ارتفع الدولار...
PCE data did not cause major changes in the market Bond yields erase gains after yesterday's GDP report The dollar gains despite initial losses...
ANZ has issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل: ظروف ميشيغان الحالية: 79.0 فعليًا؛ توقعات 79.3؛ السابق...
03:00 PM BST, United States - University of Michigan inflation report for April: Michigan Current Conditions: actual 79.0; forecast...
تبيع شركة Thyssenkrupp جزءًا من حصتها في أعمال الصلب لشركة تشيكية. ثقة المستهلك في ألمانيا ترتفع. أعلنت شركة تراتون عن نتائج متباينة للربع الأول...
Thyssenkrupp is selling part of its stake in steel business to a Czech company. Consumer confidende in Germany rises. Traton...
