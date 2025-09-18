DE40: Europe is catching the American optimism
Thyssenkrupp is selling part of its stake in steel business to a Czech company. Consumer confidende in Germany rises. Traton...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
A monthly data pack for March from the United States, including PCE inflation, was released today at 1:30 pm BST. Report was closely watched as PCE is...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية لشهر مارس من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت...
لقد جاءت نتائج Alphabet أفضل من توقعات السوق، وينظر المستثمرون بشكل إيجابي إلى آفاق الشركة فيما يتعلق بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابة، فضلاً عن مستقبل...
The results of Alphabet have turned out better than market expectations, and the company's prospects in terms of AI and cloud segment growth, as well...
ارتفعت أسهم شركة Snap (SNAP.US)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تقوم بإنشاء تطبيق الوسائط الاجتماعية Snapchat، بنسبة 25٪ تقريبًا قبل افتتاح جلسة التداول...
The shares of Snap (SNAP.US), a U.S.-based company that creates social media app Snapchat, are gaining nearly 25% before the opening of this week's...
أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائج الربع الثالث المالية أمس تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع في جميع المجالات تقريبًا تمثل إيرادات السحابة أكثر من...
Microsoft reported fiscal-Q3 results yesterday Report turned out to be better-than-expected almost all across the board Cloud revenue accounts for...
من الممكن ملاحظة حركة حادة في سوق الين الياباني هذا الصباح، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان بنك اليابان قد قرر التدخل. شهد الين الياباني ضعفًا مؤخرًا...
A sharp move could be spotted on the Japanese yen market this morning, with investors wondering whether Bank of Japan decided to intervene. JPY has been...
8 صباحًا بتوقيت جرينتش - معدل البطالة الإسباني: 12.29% مقابل 11.92% المتوقعة. مقابل 11.76% سابقاً مبيعات التجزئة (المعدلة موسميًا):...
أبقى بنك اليابان اليوم أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1%، مما أدى إلى موجة أخرى من انخفاض قيمة الين الياباني، حيث وصل الدولار الأميركي مقابل الين...
8 AM GMT - Spanish unemployment rate: 12.29% vs 11.92% exp. vs 11.76% previously Retail sales (seasonally adjusted): 0.6% YoY vs 2.2% exp....
Bank of Japan today held rates unchanged at 0.1% level, leading to another wave of Japanese yen depreciation, as USDJPY hit 156 level at 34-year highs....
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لسوق الأوراق المالية في أوروبا توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي لمدة عام واحد وثلاث سنوات كل الأنظار على...
Futures suggest higher stock market opening in Europe ECB 1-year and 3-year inflation expectations All eyes on US PCE inflation data With...
تحسنت المعنويات في وول ستريت بعد أن أعلنت شركتا Microsoft وAlphabet عن أرباح أعلى من المتوقع، مع نتائج قوية في الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي. تربح...
Sentiments on Wall Street improved after Microsoft and Alphabet released higher than anticipated earnings, with strong results in cloud services and...
