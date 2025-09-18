تقارير قوية للربع الأول من مايكروسوفت وألفابت 📊 إنتل تتراجع بنسبة 8% بعد ساعات العمل
قدمت Microsoft (MSFT.US)، أكبر شركة في وول ستريت، نتائج أفضل من المتوقع في كل المقاييس تقريبًا، كما أن الأداء القوي جدًا لـ Azure وCopilot جعل المستثمرين...
أخبار الأسواق
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
قدمت Microsoft (MSFT.US)، أكبر شركة في وول ستريت، نتائج أفضل من المتوقع في كل المقاييس تقريبًا، كما أن الأداء القوي جدًا لـ Azure وCopilot جعل المستثمرين...
The biggest company on Wall Street, Microsoft (MSFT.US) provided better than expected results on almost every measure and very strong performance of Azure...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 1.5% تقريبًا، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى Microsoft (MSFT.US) وAlphabet (GOOGL.US) عن أرباح...
Futures on Nasdaq 100 (US100) gains almost 1.5% as Big Tech companies Microsoft (MSFT.US) and Alphabet (GOOGL.US) reported stronger than anticipated Q1...
وكانت معنويات السوق الأوروبية ضعيفة في الغالب اليوم. خسر مؤشر DAX وCAC40 أكثر من 0.9%، وكان الاستثناء هو مؤشر FTSE في المملكة المتحدة، الذي سجل مكاسب...
European market sentiment was mostly weak today. The DAX and CAC40 lost more than 0.9%, the exception was the UK's FTSE, which posted a nearly 0.5%...
رفعت شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين (GSK.UK) دعوى قضائية ضد شركتي فايزر وبيونتيك في المحكمة الفيدرالية الأمريكية، متهمة الشركتين...
British pharmaceutical giant GlaxoSmithKline (GSK.UK) sued Pfizer and BioNTech in US federal court, accusing both companies of infringing GSK patents related...
تتسارع الانخفاضات في وول ستريت بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 اليوم. وكان التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي...
Declines on Wall Street are accelerating after today's release of Q1 2024 GDP data. The annualized change in GDP was just 1.6%, against a forecast...
لا يزال يتم تداول العقود الآجلة للقمح في شيكاغو على بورصة شيكاغو التجارية عند مستوى 615 دولارًا للبوشل وسط مخاوف بشأن قلة الأمطار في مناطق زراعة القمح...
Chicago wheat futures on CBOT are still traded in the $615 per bushel zone amid concerns about lack of raining in US and Russia wheat growing areas and...
افتتحت وول ستريت الجلسة بمزاج ضعيف. US100 يخسر ما يقرب من 1٪ سجل مؤشر داو جونز (US30) وراسل 2000 (US2000) أكبر الانخفاضات، حيث خسرا 1.3% و1.7% على...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
Wall Street opens the session in a weak mood. US100 loses almost 1% Dow Jones (US30) and Russell 2000 (US2000) record the biggest declines, losing...
US Energy Information Administration (EIA) issued an official weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to...
أعلنت Meta Platforms عن أرباح الربع الأول من عام 2024 أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت نتائج الربع الأول فاقت التوقعات التوجيه إلى الأمام مخيب للآمال تقول...
قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماعه في مارس كما رفع البنك أيضًا برنامج التحكم في منحنى العائد وخفض برنامج شراء الأصول...
Meta Platforms reported Q1 2024 earnings yesterday after close of Wall Street session Q1 results beat expectations Forward guidance disappoints Meta...
