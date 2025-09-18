⛩️Will Bank of Japan finally strengthen yen? Markets await tomorrow decision
The BoJ raised the interest rate for the first time since 2007 at its March meeting The bank also lifted its yield curve control program and reduced...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
المزيد
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
المزيد
The BoJ raised the interest rate for the first time since 2007 at its March meeting The bank also lifted its yield curve control program and reduced...
US GDP (Q1) QoQ advance: 1.6% vs 2.5% exp. and 3.4% previously (GDP deflator seasonally adjusted: 3.1% vs 1.7% previously) US GDP price index: 3.1%...
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي: 1.6% مقابل 2.5% المتوقعة. 3.4% سابقاً مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: 3.1% مقابل 3%...
سيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية من الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2024 اليوم في تمام الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش. ويشير الإجماع...
Today at 01:30 PM BST, preliminary GDP data from the US for Q1 2024 will be published. The consensus points to an average annualized growth of 2.6% compared...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يبقي CBRT أسعار الفائدة...
Central Bank of the Republic of Turkey announced its latest monetary policy decision at 12:00 pm BST today. CBRT was expected to keep rates unchanged,...
ستعلن Alphabet وMicrosoft وIntel عن أرباحها اليوم سيتم إصدار التقارير بعد اختتام جلسة وول ستريت تركز عائدات السحابة والذكاء الاصطناعي والإعلانات...
Alphabet, Microsoft and Intel to report earnings today Reports will be released after close of Wall Street session Cloud, AI and ad revenue in focus...
يفقد مؤشر داكس الألماني زخمه الصعودي العديد من الإصدارات للنتائج الربع سنوية للشركات من الواضح أن HelloFresh يتفوق على التوقعات الخاصة بالأرباح...
German DAX loses bullish momentum Numerous releases of companies' quarterly results HelloFresh clearly beats forecasts for adjusted EBITDA General...
يعد الين الياباني مرة أخرى أحد أضعف العملات بين مجموعة العشرة اليوم، حيث انخفض إلى مستويات منخفضة قياسية في اليوم السابق لقرار بنك اليابان (BOJ). وفي وقت...
The Japanese yen is again one of the weakest currencies among the G10 today, falling to record low levels the day before the Bank of Japan (BOJ) decision....
في اليوم السابق ليوم التداول الأخير من هذا الأسبوع، يستعد المستثمرون لمجموعة أخرى من البيانات المهمة، وهذه المرة سيكون التركيز بشكل أساسي على التقارير...
On the one before last trading day of this week, investors are set for another batch of important data, this time the focus will mainly be on financial...
تشهد مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة مختلطة. حققت المؤشرات الصينية أكبر المكاسب، حيث ارتفع مؤشر CHN.cash بنسبة 0.96% وارتفع مؤشر HK.cash...
Asia-Pacific stock indexes are having a mixed session. Chinese indexes are gaining the most, with the CHN.cash index up 0.96% and the HK.cash index...
أعلنت شركة IBM عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024، لكن السهم انخفض في التداول بعد ساعات العمل. في حين أن الانخفاض ليس حادًا مثل Meta، فمن المحتمل أن...
IBM announced solid Q1 2024 results, but the stock is down in after-hours trading. While the decline isn't as severe as Meta's, it's likely...
أعلنت Meta عن نتائج قوية نسبيًا للربع الأول من عام 2024، متجاوزة توقعات السوق من حيث ربحية السهم وإجمالي الإيرادات، ولكنها قدمت نتائج أضعف لـ Reality Labs،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم