Meta Q1 2024 earnings: conservative guidance results in a 12% decline
Meta reported relatively strong results for Q1 2024, exceeding market expectations in terms of EPS and total revenue, but presenting weaker results for...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
تداولت مؤشرات وول ستريت بشكل متباين اليوم - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، وانخفض...
Wall Street indices trade mixed today - S&P 500 gains 0.1%, Nasdaq adds 0.2%, Dow Jones drops 0.1% and small-cap Russell 2000 trades 0.5% lower Tesla...
HSBC issued a recommendation for the GBPCHF currency pair. HSBC recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
تعد شركة Hasbro (HAS.US)، شركة الألعاب الأمريكية، واحدة من أفضل أسهم وول ستريت أداءً اليوم. يرتفع السهم بأكثر من 10٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول...
Hasbro (HAS.US), US toys and games company, is one of the best performing Wall Street stocks today. Stock rallies over 10% following release of Q1 2024...
أصبحت التناقضات في سوق الذهب حاليًا أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. في الآونة الأخيرة، تم تسجيل أعلى مستوياتها التاريخية عند ما يزيد قليلاً عن 2430 دولارًا...
Contrasts in the gold market are currently more visible than ever before. Just recently, historical highs were recorded at just over $2,430 per ounce,...
HSBC issued a recommendation for the NZDUSD currency pair. HSBC recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US Department of Energy (DOE) released an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show a build in headline...
IFR issued a recommendation for AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market): 0.6503 Target:...
تفتتح مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في الغالب US100 يوقف حركة التعافي عند تصحيح 38.2% شركة تكساس إنسترومنتس تقفز بنسبة 7٪ بعد الأرباح بدأت مؤشرات...
Wall Street indices open mostly higher US100 halts recovery move at 38.2% retracement Texas Instruments jumps 7% after earnings Wall Street...
أصبحت أسهم Meta Platforms (META.US) واحدة من الفائزين في اتجاه الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت بنسبة 550٪ تقريبًا من أدنى مستوى في عام 2022. وستكون الشركة...
Meta Platforms (META.US) shares have become one of the winners of the artificial intelligence trend, bouncing nearly 550% from the 2022 low. The company...
شهد الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي قفزة في التقلبات في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم، بعد صدور البيانات من الولايات المتحدة وكندا. كان من...
USDCAD experienced a volatility jump at 1:30 pm BST today, following release of data from the United States and Canada. US durable goods orders data for...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 1.3%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 2.6% طلبيات السلع...
ارتفعت أسهم شركة بوينج العملاقة للطيران (BA.US) بنسبة 3٪ تقريبًا قبل افتتاح الجلسة النقدية اليوم في وول ستريت. سبب المكاسب هو تقرير أرباح الربع الأول،...
