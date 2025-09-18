Boeing gains 3.5% after release of quarterly earnings ✈️
The shares of aerospace giant Boeing (BA.US) are gaining nearly 3% before the opening of today's cash session on Wall Street. The reason for the gains...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
أعلنت شركة تسلا (TSLA.US) عن تقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. تبين أن التقرير كان مخيبا للآمال بالمقارنة مع متوسط توقعات...
Tesla (TSLA.US) reported Q1 2024 earnings report yesterday after close of Wall Street session. Report turned out to be a disappointment when compared to...
تجاوزت أرباح إحدى أكبر شركات الاتصالات الأمريكية AT&T (T.US) التوقعات، على الرغم من أن المبيعات جاءت أقل من المتوقع، في بيئة شديدة التنافسية. ونتيجة...
Profits at one of the largest U.S. telecom corporations AT&T (T.US) beat expectations, although sales came in lower than forecast, in a highly competitive...
يحافظ مؤشر داكس الألماني على جزء من المكاسب الصباحية Kering يتراجع بنسبة 8% بعد صدور النتائج الربع سنوية تقدم Evotec توقعات غير محققة...
German DAX maintains part of morning gains Kering falls 8% after release of quarterly results Evotec presents unfulfilling forecasts for 2024 Overall...
جاءت الطلبيات الصناعية من الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة عند -23 مقابل -16 المتوقع. و-18 سابقا في الوقت نفسه، جاء تفاؤل قطاع الأعمال...
أظهر الرمز المميز لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، Binance، Binancecoin (BNB) مرونة مذهلة مؤخرًا وكان أداءه أفضل من Ethereum وBitcoin في التصحيح....
CBI industrial orders from the United Kingdom came in -23 vs -16 exp. and -18 previously At the same time the UK business optimism came in better...
The token of the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, Binancecoin (BNB) has been showing incredible resilience recently and is doing better...
يعد الدولار الأسترالي العملة الأفضل أداءً في سوق العملات الأجنبية اليوم على خلفية قراءة التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع. وارتفع التضخم بنسبة...
The Australian dollar is the best performing currency in the broad FX market today on the back of a higher-than-expected CPI inflation reading. Inflation...
مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا لشهر أبريل/نيسان بلغ 89.4 مقابل 88.8 المتوقعة الأوضاع الحالية 88.9 مقابل 88.7 المتوقعة التوقعات 89.9...
Germany April Ifo business climate index 89.4 vs 88.8 expected Current conditions 88.9 vs 88.7 expected Expectations 89.9 vs 88.7 expected German...
من المتوقع أن تكون جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم إيجابية. بعد المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت يوم أمس، امتد الاتجاه الصعودي اليوم بمؤشرات الأسواق...
Wednesday's session on equity markets promises to be positive. After yesterday's gains in Wall Street indices, the bullish trend was extended today...
أظهرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية نتائج أقل بكثير من توقعات السوق. وتشعر شركة تسلا بقوة بالمنافسة من المنتجين الصينيين، مما يجبرها على...
