تيسلا تخطئ التقديرات، لكن أسهمها ترتفع خلال تداولات ما بعد السوق📊
أظهرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية نتائج أقل بكثير من توقعات السوق. وتشعر شركة تسلا بقوة بالمنافسة من المنتجين الصينيين، مما يجبرها على...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
أظهرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية نتائج أقل بكثير من توقعات السوق. وتشعر شركة تسلا بقوة بالمنافسة من المنتجين الصينيين، مما يجبرها على...
وكانت المشاعر في الجلسة الأوروبية إيجابية اليوم. ارتفع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.5%، مع ارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8%. وكان أداء مؤشر FTSE البريطاني...
ستعلن شركة الأدوية الحيوية الأمريكية Biogen (BIIB.US) عن نتائجها غدًا. قبل افتتاح وول ستريت. شارك صندوق "Patient Capital" الموجه نحو القيمة حول...
وفقًا لتقارير غير مؤكدة حتى الآن من ملف تعريف "Phone Chip Expert" المعروف على منصة Weibo، تعمل شركة Apple على تطوير معالج خادم AI خاص بها، ربما...
مؤشر ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في الولايات المتحدة عند -7 مقابل -8 و -11 سابقًا مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة: 0.693 ألف...
المؤشرات الأمريكية ترتفع بعد افتتاح السوق. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.6% بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات S&P الأضعف من المتوقع أدى انخفاض أسعار...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مارس من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
ارتفعت أسهم جنرال إلكتريك (GE.US) بنسبة 4.5٪ تقريبًا في تداولات ما قبل السوق بعد صدور نتائج أفضل من المتوقع وتوقعات متفائلة للعام بأكمله. بالإضافة إلى...
ارتفعت العقود الآجلة على قمح شيكاغو بنسبة 10% تقريبًا بعد "القاع" من التمديد وارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي. ارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب...
الذهب: انخفض الذهب بما يزيد عن 100 دولار للأونصة من الذروة التي بلغها الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى هدوء الوضع في الشرق الأوسط. وبعد تصرفات...
