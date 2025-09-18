Commodity Wrap - Gold, Natural Gas, Cocoa, Coffee (23.04.2024)
Gold Gold dropped over 100 USD per ounce from the peak last week, most likely due to the calming of the situation in the Middle East. After Israel's...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تُعد شركة ميكرون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع حلول ذاكرة أشباه الموصلات وتقنياتها لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات وصولًا إلى الأجهزة المحمولة وقطاع السيارات. تأسست الشركة عام ١٩٧٨، ومنذ ذلك الحين، طورت خبرتها باستمرار في مجال ذاكرة DRAM...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 264, المتوقع: 241, الفعلي: 231 المطالبات المستمرة: السابق: 1927, المتوقع: 1950, الفعلي: 1920 مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا: السابق: -0.3, المتوقع: 1.7, الفعلي: 23.2 جاءت طلبات...
Gold Gold dropped over 100 USD per ounce from the peak last week, most likely due to the calming of the situation in the Middle East. After Israel's...
تشهد أسعار العقود الآجلة للمؤشرات الصينية موجة صعودية اليوم. ويمكننا أن نرى السبب وراء ذلك جزئياً على الأقل في تعليقات UBS وGoldman Sachs، التي رفعت توقعاتها...
Futures quotes for Chinese benchmarks are on an upward wave today. We can at least partly see the reason for this in comments from UBS and Goldman Sachs,...
المؤشرات الأوروبية بمكاسب كبيرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى قوة قطاع الخدمات الأوروبي تشارك SAP نتائجها الفصلية الوضع...
European with sizable gains during Tuesday's trading PMI data points to the strength of the European services sector SAP shares its quarterly...
تسلا ستعلن عن أرباح الربع الأول اليوم بعد إغلاق السوق يتم تداول السهم بانخفاض يزيد عن 40% منذ بداية العام حتى تاريخه تسليمات الربع الأول وبيانات...
Tesla to report Q1 earnings today after market close Stock is trading over 40% year-to-date lower Q1 deliveries and production data disappointed Price...
تم إصدار مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) السريعة لشهر أبريل من المملكة المتحدة اليوم في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
Flash PMI indices for April from the United Kingdom were released today at 9:30 am BST. Report was expected to show an uptick in manufacturing gauge as...
ناسداك 100 (US100) بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت الأخرى واجهت صعوبات في الآونة الأخيرة. إن الوضع الجيوسياسي الذي لا يزال متوتراً في الشرق الأوسط، فضلاً...
Nasdaq-100 (US100) as well as other Wall Street indices have been struggling recently. Still-tense geopolitical situation in the Middle East, as well as...
تم إصدار مؤشرات مؤشر مديري المشتريات السريعة لشهر أبريل من فرنسا وألمانيا هذا الصباح في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش والساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش،...
Flash PMI indices for April from France and Germany were released this morning at 8:15 am BST and 8:30 am BST, respectively. Reports were expected to show...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات السريعة لشهر أبريل من أوروبا والولايات المتحدة تقارير الأرباح من شركتي تيسلا...
European indices set to open higher Flash PMIs for April from Europe and the United States Earnings reports from Tesla and Lockheed Martin, among...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس، حيث كانت الحالة المزاجية في السوق مدعومة بعدم وجود المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتفع...
Wall Street indices traded higher yesterday as market moods were supported by lack of further Middle East escalation over the weekend S&P 500...
كان تدفق الأخبار في بداية الأسبوع الجديد خفيفًا جدًا وأدى عدم وجود مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط إلى الضغط على أصول الملاذ الآمن والأسهم المدعومة. ارتفعت...
News flow at the beginning of a new week was very light. Lack of further escalation in the Middle East put pressure on safe haven assets and supported...
