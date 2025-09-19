تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو تضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD
إن احتمال تخفيض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع في منطقة اليورو، إلى جانب عمليات البيع الأخيرة في المؤشرات، يضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD. منذ...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
إن احتمال تخفيض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع في منطقة اليورو، إلى جانب عمليات البيع الأخيرة في المؤشرات، يضغط على زوج يورو/دولار EUR/USD. منذ...
The possibility of earlier-than-anticipated interest rate cuts in the Eurozone, along with the recent sell-off in indices, is exerting pressure on the...
تم إجراء حدث النصف Bitcoin بين عشية وضحاها من الجمعة إلى السبت. على الرغم من العديد من التكهنات، خلال الحدث نفسه، لم تكن هناك تحركات كبيرة في...
The Bitcoin halving event took place overnight from Friday to Saturday. Despite many speculations, during the event itself, there were no significant movements...
يبدأ اليوم الأول من الأسبوع بهدوء تام في الأسواق. لا تتضمن أجندة الاقتصاد الكلي أي أحداث كبرى مخطط لها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. ومع...
تسجل مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ في الغالب جلسة نمو. ولوحظت أهم المكاسب في مؤشر CHN.cash (+1.13%) وHK.cash (+1.30%). كما ارتفع المؤشر في سنغافورة SG20cash...
The first day of the week starts quite calmly in the markets. The macroeconomic calendar has no major events planned that could significantly impact global...
Asian and Pacific indices mostly record a session of growth. The most significant gains are observed in the CHN.cash index (+1.13%) and HK.cash (+1.30%)....
نهاية الأسبوع في الأسواق متوترة ومخيبة للآمال بالنسبة للثيران. نلاحظ بشكل رئيسي الانخفاضات في أسواق الأسهم. اليوم، شركات التكنولوجيا هي الأكثر خسارة. يسجل...
The end of the week on the markets is nervous and disappointing for bulls. We mainly observe declines in stock markets. Today, technology companies...
تسجل أسعار النيكل ارتفاعًا قويًا وتقترب العقود الآجلة بالفعل من مستوى 19.5000 دولار للطن. قبل أسبوع واحد بالضبط، في 12 أبريل 2024، فرضت الولايات المتحدة...
Nickel prices are recording a strong rally and futures contracts are already approaching the vicinity of $19.5000 per ton. Exactly one week ago, on April...
سيتم تنصيف البيتكوين خلال ساعات قليلة. من ناحية، بالنسبة للمستثمرين في سوق العملات المشفرة، قد يكون هذا خبرًا إيجابيًا حيث سينخفض المعروض من عملات البيتكوين...
The Bitcoin halving will take place in just a few hours. On one hand, for investors in the cryptocurrency market, this could be positive news as the supply...
أصبحت معنويات السوق ضعيفة مرة أخرى اليوم، على الرغم من الانتعاش القوي جدًا للأصول الخطرة ومعايير المعنويات الرئيسية (مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي...
Market sentiments are again weak today, despite quite strong rebound of risky assets and main sentiments benchmarks (such as EURUSD or Bitcoin) as Iran...
المؤشرات تفتح بخسائر طفيفة يتماسك الدولار بعد مكاسب ديناميكية تتصرف عوائد السندات بشكل مشابه للدولار في اليوم الأخير من هذا الأسبوع،...
Indices open with slight losses Dollar consolidates after dynamic gains Bond yields behave similarly to the dollar On the last day of this...
أعلنت شركة أمريكان إكسبريس (AXP.US)، شركة الخدمات المالية الأمريكية، عن نتائج الربع الأول من عام 2024 اليوم قبل افتتاح جلسة وول ستريت. تبين أن التقرير...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم