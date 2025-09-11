اقرأ أكثر

ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 10% بفضل التوقعات القوية 🚀

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...

شركة الأسبوع – هيوليت باكارد إنتربرايز (11.09.2025)

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...

هل ينقذ الفدرالي سوق العمل أم يتجاهله

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب  

١٠ يوليو ٢٠٢٥
١:٥٦ م

الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رحبت دولة الإمارات بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يُعدّ...
٩ يوليو ٢٠٢٥
١٠:٣١ م

ملخص يومي: شركات التكنولوجيا الكبرى تقود انتعاش وول ستريت، وارتفاعات في أوروبا، وضعف في سوق الصرف الأجنبي(09.07.2025)

عادت وول ستريت إلى تحقيق مكاسب مع تلاشي مخاوف المستثمرين من سياسة تجارية أمريكية مفرطة في العدوانية، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن الموعد النهائي للمفاوضات...

