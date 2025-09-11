ارتفعت أسهم شركة دلتا للطيران بنسبة 12% بعد استعادة توقعاتها لعام 2025 📈
ارتفعت أسهم شركة دلتا للطيران (DAL.US) بشكل ملحوظ بعد أن أعادت الشركة النظر في توقعات أرباحها السنوية، والتي فسرها السوق على أنها إشارة إلى استقرار الطلب...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
رحبت دولة الإمارات بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يُعدّ...
سجلت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) خسائر طفيفة، لكنها لا تزال عند مستوى 24,700 نقطة تقريبًا. وتتصدر أسهم شركتي تيسنكروب وجيرشايمر، وشركة نوردكس...
تشهد أسهم الشركات الأوروبية ذات الروابط الوثيقة مع الصين ارتفاعًا واضحًا في قيمتها، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بحزمة تحفيز محتملة في الصين. وتتجلى هذه الزيادات...
انخفضت أسهم شركة باري كاليبو (BARN.CH)، أكبر شركة لمعالجة الكاكاو في العالم، بأكثر من 12% اليوم، عقب صدور نتائج مالية كشفت عن انخفاض في أحجام المعالجة...
في الأسبوع الماضي، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 6%، وفي 9 يوليو، قفزت العملة المشفرة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 112,000 دولار....
انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات في أوروبا والولايات المتحدة بشكل طفيف بعد ارتفاعها أمس. جدول اقتصادي خفيف اليوم: طلبات إعانة البطالة الأمريكية وخطابات...
بلغ مؤشر أسعار المستهلك النرويجي لشهر يونيو 3%، مقابل 3.2% متوقعة و3% سابقًا. وتراجعت قيمة الكرونة النرويجية بشكل طفيف بعد صدور تقرير التضخم الذي جاء أقل...
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت قليلاً بعد مكاسب الأمس. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.2%. كما أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية انخفاضات...
عادت وول ستريت إلى تحقيق مكاسب مع تلاشي مخاوف المستثمرين من سياسة تجارية أمريكية مفرطة في العدوانية، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن الموعد النهائي للمفاوضات...
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: رأى جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على سعر...
وفقًا لمنشور الرئيس الأمريكي ترامب على موقع Truth Social، ستفرض الولايات المتحدة هذه الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أغسطس. ستفرض رسومًا...
تماشى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (عند 4.25% - 4.50% منذ ديسمبر) مع توقعات المستثمرين. ومع ذلك، فقد تطورت الرؤية...
انتقد بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس ترامب، شركة أبل علنًا لاعتمادها المستمر على التصنيع في الخارج، وخاصةً التصنيع الصيني، على الرغم من سنوات من...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط الخام: الفعلية 7.070 مليون...
تشهد وول ستريت تفاؤلاً معتدلاً، إذ سلّطت تصريحات دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي أمس الضوء على التطورات الحالية في مفاوضات التجارة. ويُنهي الموعد النهائي...
سجلت مبيعات الجملة الأمريكية (تقرير يونيو) انخفاضًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.2% و0.1% سابقًا. سجلت المخزونات انخفاضًا...
أصبحت شركة إنفيديا (NVDA.US) اليوم أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار. وكانت إنفيديا قد تجاوزت حاجز تريليوني دولار في فبراير 2024، ثم 3...
انخفضت أسهم شركة كونغسبيرغ غروبن (KOG.NO)، الرائدة في تصنيع معدات الدفاع النرويجية، بنسبة 12% اليوم عقب إعلان الشركة عن أرباح الربع الثاني. وكان رد فعل...
يُعد النحاس أحد أهم المعادن في العالم. يُستهلك حوالي 50% من إجمالي النحاس في العالم في الصين، وخاصةً في قطاع البناء، ولكن في الوقت نفسه، لم يكن قطاع الإلكترونيات...
