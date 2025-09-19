American Express drops after Q1 results
American Express (AXP.US), US financial services company, reported Q1 2024 results today ahead of the Wall Street session open. Report turned out to be...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
مسح مؤشر التقلب VIX المكاسب السريعة التي كان يسجلها خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر. انخفضت العقود الآجلة ردًا على القصف الإسرائيلي المحتمل لإيران،...
The VIX Volatility Index erased the rapid gains it had been recording during the overnight and early morning hours. Futures fell in response to Israel's...
الأسهم الأوروبية تمحو خسائر الصباح تزايدت حالة عدم اليقين بسبب الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها إيران يواجه الطلب...
European stocks erase the early day losses Uncertainty has intensified due to Israel's military response Uncertainty has intensified due to...
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% بين عشية وضحاها، ردا على الضربة الانتقامية الإسرائيلية على إيران. وجاء الهجوم ردا على وابل كبير من الصواريخ والطائرات بدون...
Oil prices surged over 4% overnight, responding to an Israeli retaliatory strike on Iran. The attack was a retaliation for a massive missile and drone...
أطلقت COCOA التداول اليوم بفجوة سعرية صعودية ويتم تداولها الآن بارتفاع يزيد عن 5% خلال اليوم. تم إصدار بيانات طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية للربع الأول...
COCOA launched today's trading with a bullish price gap and is now trading over 5% higher on the day. North American cocoa grinding data for Q1 2024...
يواجه US500 تحديات. تواصل العقود الآجلة المستندة إلى مؤشر S&P500 انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي ويتم تداولها حاليًا حول المتوسط المتحرك الأساسي...
US500 is facing challenges. Futures based on the popular S&P500 index are extending their decline for the third consecutive week and are currently...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض بشكل حاد للجلسة في القارة العجوز ووول ستريت إسرائيل ترد على الهجوم الصاروخي الإيراني لا توجد قراءات كلية...
Futures point to sharply lower opening of the session on the Old Continent and Wall Street Israel retaliates for Iranian missile attack No market-relevant...
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة الفعلية 0% (التوقعات 0.3%، السابقة 0.0%) مبيعات التجزئة الأساسية الفعلية -0.3% (المتوقعة 0.3%، السابقة 0.2%) ينخفض...
اتسمت جلسة أمس في وول ستريت بمشاعر سلبية على الرغم من المكاسب الأولية المدفوعة بأداء أفضل للمعايير من القارة العجوز. وينعكس هذا السلوك...
Uk retail sales mom actual 0% (forecast 0.3%, previous 0.0%) Core retail sales mom actual -0.3% (forecast 0.3%, previous 0.2%) GBP drops shortly...
Yesterday's session on Wall Street was characterized by a negative sentiment despite initial gains driven by better performance of benchmarks from...
تحافظ Netflix على خط قوي وتظهر نتائج قوية للربع الأول من عام 2024. وتمكنت الشركة من تجاوز توقعاتها وتوقعات السوق. ويكمن مفتاح النجاح في الأشهر الثلاثة...
Netflix maintains a strong streak and shows strong results for the 1st quarter of 2024. The company managed to surpass both its forecasts and market expectations....
ومرت جلسة الخميس في أسواق المال بأجواء إيجابية حتى اختتام الجلسة النقدية في القارة العجوز. وأغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعا بنسبة 0.45%، وأضاف مؤشر...
