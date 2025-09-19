Daily summary: Wall Street retreats; Cocoa gains 8% reaching historic $11,000 zone 🚨
Thursday's session in the financial markets proceeded in a positive mood until the close of the cash session on the Old Continent. Germany's...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
حققت Meta Platforms (META.US) مكاسب بأكثر من 2% بعد ظهور نموذج لغة روبوتات المحادثة التدريبي الجديد LLama3 لأول مرة. أيضًا، رفع محللو برنشتاين السعر المستهدف...
Meta Platforms (META.US) gains more than 2% after new, LLama3 training chatbots language model debut. Also, Bernstein analysts raised the price target...
ارتفعت العقود الآجلة للدولار الأمريكي (USDIDX) بأكثر من 0.1٪ اليوم، مدعومة بتعليقات عضو الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك. أشارت بيانات مطالبات البطالة...
US dollar futures (USDIDX) are gaining more than 0.1% today, supported by comments from Federal Reserve member Raphael Bostic. Today's U.S. unemployment...
في يوم السبت هذا، في حوالي الساعة 5 صباحًا بتوقيت جرينتش، سيتم التنصيف الرابع على الإطلاق لعملة البيتكوين. يعد هذا حدثًا مهمًا لسوق العملات المشفرة، والذي...
This Saturday, probably around 5 AM GMT, the fourth ever halving of Bitcoin will take place. This is an important event for the cryptocurrency market,...
كان السوق الأمريكي في اتجاه هبوطي لأكثر من أسبوع. وقد أثرت بيانات التضخم الضعيفة سلباً على معنويات المستثمرين، كما أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط...
The US market has been in a downward trend for over a week. Weak inflation data has negatively affected investors' sentiment, and escalating tensions...
الولايات المتحدة - بلغت مبيعات المنازل القائمة (مارس 2024) 4.19 مليونًا مقابل 4.20 مليونًا متوقعًا. 4,38 مليونًا سابقًا (بانخفاض 4.3% على أساس شهري) أظهر...
US - Existing home sales (March 2024) came in 4.19M vs 4,20M exp. 4,38M previously (4.3% down on MoM basis) The report showed that higher...
جاءت بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند 50 مليار قدم مكعب مقابل 51 مليار قدم مكعب المتوقعة. كان رد فعل NATGAS...
EIA data on US natural gas inventories came in 50 bcf vs 51 bcf expected. NATGAS reacted with slightly gains to this report. US natural gas inventories...
ارتفع سعر الكاكاو بنسبة 7% اليوم وقد تعافى بالكامل من التصحيح الذي حدث في بداية هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، تجاوز السعر 10800 دولار للطن ليصل إلى أعلى...
Cocoa rallies 7% today and has fully recovered from the correction that occurred at the beginning of this week. Moreover, price moved above $10,800 per...
تعتبر المشاعر تجاه مؤشر DAX ضعيفة مقارنة بمؤشرات الاتحاد الأوروبي الأخرى. العقود الآجلة DE40 تنخفض قليلاً خالف Sartorius (SRT.DE) توقعات الأرباح قبل...
Sentiments on DAX are weak compared to other EU indices. DE40 futures drops slightly Sartorius (SRT.DE) missed EBITDA expectations, shares loses 16%...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي لشهر أبريل: الفعلي 15.5؛ توقعات 1.5؛ 3.2 السابقة؛ التوظيف...
