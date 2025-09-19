BREAKING: strong Philly Fed index and low jobless claims data 📌
01:30 PM BST, United States - Philadelphia Fed Manufacturing Index for April: actual 15.5; forecast 1.5; previous 3.2; Philly...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تعمل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص الناشئة عن تدفق 3 تريليون دولار من الاستثمارات...
ستعلن Netflix عن أرباح الربع الأول من عام 2024 اليوم بعد إغلاق السوق يتوقع السوق ارتفاعًا في نمو الإيرادات ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل بأكثر...
Netflix to report Q1 2024 earnings today after market close Market expects uptick in revenue growth Net income expected to grow over 50% YoY New...
لقد تعلمنا اليوم عن بيانات معالجة الكاكاو من أوروبا وآسيا. وكانت هذه بيانات متوقعة للغاية ويمكن أن تظهر انخفاضًا واضحًا في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. ومع...
Today we learned about cocoa processing data from Europe and Asia. These were highly anticipated data that could show a clear reduction in demand due to...
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.50% إلى مستوى 61,500 دولار أمريكي. نلاحظ اليوم استقرار السعر حول مستوى الدعم فوق 60.000 دولار أمريكي. وقد تم الدفاع عن هذه...
Bitcoin gains 0.50% to a level of 61,500 USD. Today, we observe the price stabilizing around the support level above 60,000 USD. These levels have been...
أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSM.US) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، حيث وصلت الإيرادات المجمعة إلى 592.64 مليار دولار تايواني...
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) announced strong financial results for the first quarter of 2024, with consolidated revenue reaching NT$592.64...
يظهر الجزء الأول من اليوم ارتداداً طفيفاً في الأسواق. خلال الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نلاحظ زيادات تزيد عن 1.00٪، وتشير العقود على المؤشرات في...
The first part of today shows a slight rebound in the markets. During the session in the Asia-Pacific region, we observe increases of even above 1.00%,...
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ في الغالب جلسة صعودية. حققت المؤشرات الصينية أكبر المكاسب، بما في ذلك مؤشر HSCEI (+1.50%) وFTSE China A50 (+1.35%)....
Indexes from Asia and the Pacific are mostly experiencing an upward session. Chinese indexes are gaining the most, including HSCEI (+1.50%) and FTSE...
أطلقت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية اليوم على ارتفاع، لكن المزاج المتفائل لم يدم طويلاً. تم محو المكاسب خلال الجلسة والآن يتم تداول المؤشرات الأمريكية...
Wall Street indices launched today's cash session higher, but upbeat moods did not last long. Gains were erased during the session and now major...
يتراجع النفط بقوة اليوم، مع تكثيف الانخفاضات حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر بعد تقرير وزارة الطاقة، الذي أظهر زيادة كبيرة في مخزونات النفط. كما أشار التقرير...
Oil is pulling back strongly today, with declines intensifying around 4:00 PM after the DOE report, which showed a significant increase in oil inventories....
هناك اعتقاد في سوق القهوة بأن الريال القوي يشجع على الحفاظ على المخزون في البرازيل وبيعه في وقت لاحق أو في السوق المحلية. وعلى العكس من ذلك،...
There is a belief, in the coffee market that a strong real encourages maintaining stocks in Brazil and selling at a later date or on the domestic market....
