صندوق الاستثمارات العامة يُكمل استحواذه على 54% من مجموعة MBC بقيمة 7.5 مليار ريال

١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...

هيئة السوق المالية توافق على طرح أدوات دين لـ"سينومي سنترز" بقيمة 4.5 مليار ريال

١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال.   وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...

الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل  

١٧ أبريل ٢٠٢٤

