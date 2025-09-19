سهم "أوتوديسك" يتراجع 5% بعد تأجيل التقرير السنوي
يتم تداول Autodesk (ADSK.US) بانخفاض حوالي 5٪ خلال اليوم. وقالت الشركة إنها لن تتمكن من تقديم تقريرها السنوي خلال فترات التمديد البالغة 15 يومًا. قالت...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
Autodesk (ADSK.US) is trading around 5% lower on the day. Company said that it will not be able to file its annual report within the 15-day extension periods....
تعمل العملات الرقمية على تعميق التراجع المستمر اليوم، مع تسارع الحركة الهبوطية في فترة ما بعد الظهر. لم يتم إصدار أي أخبار خاصة بالعملات المشفرة وتزامن...
Cryptocurrencies are deepening ongoing pullback today, with downward move accelerating in the afternoon. There were no crypto-specific news released and...
انخفضت أسهم Sage Therapeutics (SAGE.US) اليوم. تعد الشركة واحدة من أسوأ أسهم وول ستريت أداءً اليوم، حيث انخفضت بأكثر من 20٪ في وقت النشر. وقد بدأ هذا التحرك...
Shares of Sage Therapeutics (SAGE.US) are plunging today. Company is one of the worst performing Wall Street stocks today, plunging over 20% at press time....
تعد United Airlines Group (UAL.US) واحدة من أفضل أسهم وول ستريت أداءً اليوم. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11% في وقت النشر، استجابةً لتقرير أرباح الربع الأول...
United Airlines Group (UAL.US) is one of the best performing Wall Street stock today. Company's shares rally 11% at press time, responding to a solid...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
US Department of Energy (DOE) issued an official, weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show an increase in...
يقفز الكاكاو بأكثر من 5٪ اليوم ويعود بما يزيد عن 10000 دولار للطن. وتأتي القفزة في الأسعار قبل يوم واحد من صدور البيانات الرئيسية من سوق الكاكاو. تجدر...
Cocoa jumps over 5% today and returns above $10,000 per ton mark. Price jump comes a day ahead of the release of key data from cocoa market. It should...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع طفيف يتم تداول US500 في نطاق 5,085-5,115 نقطة تقرير الأرباح من Travellers وCitizens Financial Group وAbbott Laboratories بدأت...
Wall Street indices open slightly higher US500 trades in 5,085-5,115 pts range Earnings report from Travelers, Citizens Financial Group and Abbott...
وقالت لاجارد إن الاقتصاد الألماني عاد إلى المسار الصحيح أديداس ترفع توقعاتها للعام بأكمله أسهم ASML تخسر 4% بعد إعلان الأرباح خسائر كونتيننتال...
Germany's economy is back on track, according to Lagarde Adidas raises full-year forecasts ASML shares lose 4% after earnings release Continental...
ستعلن أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات، وهي شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSM.US) عن نتائجها المالية غدًا، ربما حوالي الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت جرينتش،...
The largest contract semiconductor manufacturer, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) will report its financial results tomorrow, probably around...
تخسر أسهم US Bancorp (USB.US) ما يقرب من 5.2٪ قبل افتتاح وول ستريت بعد صدور نتائج الربع الأول من عام 2024. على الرغم من أن التدابير الرئيسية مثل ربحية...
Shares of U.S. Bancorp (USB.US) are losing nearly 5.2% before the Wall Street open following the release of Q1 2024 results. Although key measures such...
