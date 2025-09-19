نظرة على مخطط GBPUSD (17.04.2024)
ارتد الزوج عن مستوى المقاومة الرئيسي يتداول الزوج تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة تم تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD)...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
ارتد الزوج عن مستوى المقاومة الرئيسي يتداول الزوج تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة تم تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD)...
جلبت جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم انتعاشًا من الانخفاضات الديناميكية التي شهدناها خلال اليومين الماضيين. إن قادة الزيادات، والتي تقود إلى حد كبير ارتفاعات...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية قليلاً بعد افتتاح سوق الأسهم مؤشر أسعار المستهلك النهائي من أوروبا، و مخزونات النفط تقييم الأثر البيئي وخطابات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من بريطانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): المتوقع: 3.1%, السابق: 3.4%, الفعلي: 3.2% مؤشر أسعار...
فقدت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ معظم قوتها بعد جلسة هبوطية في وول ستريت أمس. ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى 5٪، بعد تعليقات...
تتمتع مؤشرات وول ستريت بجلسة مختلطة، حيث أنهت اليوم حول مستويات الافتتاح. بعد جلستين هبوطيتين ديناميكيتين للغاية، قد يشير عدم وجود انتعاش إلى ضعف المضاربين...
يحضر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حاليًا الاجتماع الافتتاحي للمبادرة الاقتصادية الرائدة لمعهد كندا: منتدى واشنطن حول الاقتصاد الكندي. وتهدف هذه...
في الدقائق القليلة الماضية، نشهد تباينًا متزايدًا بين الذهب والدولار. ويختبر المعدن حوالي 2400 دولار للأونصة بعد أنباء عن أن إسرائيل تعتزم الانتقام من...
أعلنت شركة سبينس الإماراتية عـن نيتها في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي. شركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل سي...
US100 (الفاصل الزمني D1) في بداية الجلسة، خسرت عقود US100 لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا ما يقرب من 0.80%. في وقت النشر، تمكن الثيران من الدفاع عن الدعم...
الدولار يرتفع قليلا عند افتتاح الجلسة النقدية عائدات السندات الأمريكية تقترب من مستويات رئيسية تخسر مؤشرات الأسهم قليلاً عند افتتاح السوق يجلب...
