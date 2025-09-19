US Open: indices remain under pressure from a rising dollar and bond yields 📌
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
02:15 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر مارس: الإنتاج الصناعي: 0.00% فعليًا على أساس سنوي؛ السابق -0.30% على أساس سنوي؛ الإنتاج...
النفط: ويتراجع النفط منذ بداية الأسبوع الجاري ردا على عدم حدوث تصعيد كبير في الأوضاع في الشرق الأوسط، رغم صعوبة الحديث عن تهدئة للأوضاع. وبعد الهجوم...
Oil Oil has been losing since the beginning of this week in response to the lack of major escalation in the situation in the Middle East, although...
مورجان ستانلي (MS.US): أعلن بنك مورجان ستانلي عن زيادة في الأرباح الفصلية، مدفوعة بانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية والأداء القوي في قطاع تداول الدخل...
Morgan Stanley (MS.US): Morgan Stanley reported an increase in quarterly earnings, driven by a rebound in investment banking and strong performance...
تم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مارس في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يُظهر التقرير تسارعًا طفيفًا في المقياس...
Canadian CPI data for March was released at 1:30 pm BST today. Report was expected to show headline measure accelerating slightly from 2.8% to 2.9% YoY....
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1521, المتوقع: 1480,الفعلي: 1321 تراخيص البناء: السابق: 1524 , المتوقع:...
يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي تقارير Beiersdorf توجيهات أفضل ونتائج مالية أعلى الوضع العام للسوق: تجلب جلسة الثلاثاء في قاعات التداول الأوروبية...
Benchmark tests key support level Beiersdorf reports better guidance and higher financial results General market situation: Tuesday's...
اليوم، أعلنت شركتان أمريكيتان كبيرتان مرتبطتان بأسواق التأمين الطبي (UnitedHealth) والأسواق الطبية (Johnson&Johnson) عن نتائج مالية للربع الأول من...
Today, two major US companies associated with the medical-insurance (UnitedHealth) and medical (Johnson&Johnson) markets reported financial results...
تراجعت أسهم أكبر شركة أوروبية لإنتاج الصلب ArcelorMittal (MT.NL) اليوم بنسبة 6٪ تقريبًا بعد تخفيض تصنيف دويتشه بنك. ويشعر المحللون بالقلق إزاء الطلب على...
Shares of the biggest, European steel producer ArcelorMittal (MT.NL) tumbles today almost 6% after a downgrade by Deutsche Bank. Analysts are concerned...
- ألمانيا، مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لشهر أبريل. الفعلي: 42.9 المتوقع: 36.0. السابق: 31.7 - الوضع الحالي في استطلاع ZEW لشهر أبريل: -79.2 (المتوقع -76.0؛...
- Germany, ZEW Economic Sentiment index for April. Actual: 42.9 Expected: 36.0. Previous: 31.7 - ZEW Survey Current Situation Apr: -79.2...
