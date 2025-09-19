EURUSD gains after higher ZEW reading
- Germany, ZEW Economic Sentiment index for April. Actual: 42.9 Expected: 36.0. Previous: 31.7 - ZEW Survey Current Situation Apr: -79.2...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
يعتبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أحد الأزواج التي قد تشهد بعض التحركات اليوم في فترة ما بعد الظهر. سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك...
USDCAD is one of the pairs that may see some moves today in the afternoon. Canadian CPI data for March will be released at 1:30 pm BST and is expected...
تخسر شركة الترفيه المتعددة الجنسيات Live Nation (LYV.US) في سوق ما قبل السوق اليوم أكثر من 8٪ بسبب مخاطر دعوى مكافحة الاحتكار من وزارة العدل...
Multinational entertainment giant, Live Nation (LYV.US) loses in today premarket more than 8% due to risk of antitrust lawsuit from US Department of Justice,...
أدى الصراع في الشرق الأوسط والانخفاضات في وول ستريت إلى تحويل انتباه الأسواق إلى حد ما عن موضوع المؤشرات الصينية، التي تشكك مرة أخرى في الاتجاه الصعودي....
The conflict in the Middle East and declines on Wall Street have somewhat diverted the markets' attention from the topic of Chinese indices, which...
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض الأسواق تنتظر التطورات في الشرق الأوسط من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي وZEW الألماني...
European indices set to open lower Markets await Middle East developments Canadian CPI data, German ZEW scheduled for today Speeches from Fed...
سيتم نشر بيانات سوق الوظائف في المملكة المتحدة لشهر فبراير اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة مماثلة...
UK jobs market data for February was released today at 7:00 am BST. Report was expected to show a similar employment increase as in previous month, an...
انخفضت مؤشرات وول ستريت أمس وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.20%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر Nasdaq...
Wall Street indices dropped yesterday amid an increase in Middle East tensions and fears of further Israel-Iran escalation. S&P 500 dropped 1.20%,...
كان رد فعل الأسواق على الضربات الانتقامية الإيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع هادئًا إلى حد ما في البداية، مع افتتاح الذهب والنفط على ارتفاع...
Markets reaction to Iranian retaliatory strikes against Israel over the weekend has been rather calm at first, with gold and oil opening slightly higher,...
يتم تداول أسهم شركة Encore Wire Corporation (WIRE.US)، الشركة المصنعة الأمريكية للنحاس والألومنيوم لتلبية احتياجات الأسلاك، اليوم بارتفاع يزيد عن 11%....
Encore Wire Corporation (WIRE.US), US manufacturer of copper and aluminum for wire needs, is trading over 11% higher today. The move is triggered...
Barclays issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. Barclays recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry...
تعد شركة Piedmont Lithium (PLL.US) واحدة من أفضل أسهم وول ستريت أداءً اليوم. ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 30% بعد حصولها على تصريح طال انتظاره لبناء مشروع...
Piedmont Lithium (PLL.US) is one of the best performing Wall Street stocks today. Company's shares surge over 30% after it received a long-awaited...
