عاجل: US500 تتراجع بعد المشاكل الجيوسياسية
تجاهلت أسواق الأسهم إلى حد كبير التصعيد الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع وافتتاح المؤشرات...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
Stock markets have largely overlook weekend Middle East escalation, with European indices trading higher and US benchmarks opening higher as well. However,...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع على الرغم من تزايد التوترات في الشرق الأوسط يحاول US100 اختراق المتوسطات المتحركة لمدة 50 و200 ساعة أرباح "ألكوا"...
Wall Street indices open higher in spite of increase in Middle East tensions US100 tries to break above 50- and 200-hour moving averages Alcoa gains...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هل نواجه موجة تضخم ثانية؟ السوق في بداية موسم الأرباح
وقفز الألمنيوم وكذلك المعادن الأساسية الأخرى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة على المعادن الروسية. حظرت الولايات المتحدة...
ALUMINIUM as well as other base metals jumped after the United States and the United Kingdom announced new sanctions on Russian metals. US and UK banned...
تجاوزت نتائج بنك جولدمان ساكس للربع الأول من عام 2024 التوقعات بشكل كبير. توفر ربحية السهم القوية، إلى جانب ديناميكيات الإيرادات القوية، بالإضافة إلى الانخفاض...
Goldman Sachs' 1Q24 results significantly exceeded expectations. Strong EPS, coupled with robust revenue dynamics, as well as a substantial decrease...
US retail sales report for March was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show another month of strong growth, although headline sales...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.9%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.7% مبيعات التجزئة من...
ارتفاع DE40 في بداية الأسبوع التوترات بين إسرائيل وإيران لا تسبب الذعر في الأسواق مورجان ستانلي يرفع توصيته لأسهم أديداس الوضع العام للسوق: تتميز...
DE40 gains at the beginning of the week Israel-Iran tensions don't cause panic in markets Morgan Stanley upgrades recommendation for Adidas...
تضيف بداية موسم الأرباح الجديد مصدرًا محتملاً آخر للتقلبات في الأسواق. في حين أن التصعيد الإسرائيلي الإيراني يعد موضوعًا رئيسيًا في الأسواق الآن ومن المرجح...
The beginning of a new earnings season adds another potential source of volatility to the markets. While Israel-Iran escalation is a key theme in the markets...
تعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لضغوط الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية ووسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. إن الزيادة في تقلبات السوق، والتي...
The EUR/USD was under pressure last week following the release of US inflation data and amid escalating tensions in the Middle East. The increase in...
شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا حادًا بنسبة 10٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تم بالفعل محو معظم الحركة الإجمالية. الآن تكتسب أكبر عملة مشفرة بالفعل أكثر...
Bitcoin saw a drastic 10% drop over the weekend, but most of the overall movement has already been erased. Now the largest cryptocurrency is already gaining...
