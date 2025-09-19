مخطط اليوم - USDJPY (15.04.2024)
اليوم، أصبح الين الياباني مرة أخرى أضعف عملة بين مجموعة العشرة، حيث انخفض إلى مستويات قياسية جديدة. وفي وقت نشر هذا التقرير، تتراوح خسائر الين الياباني...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
اليوم، أصبح الين الياباني مرة أخرى أضعف عملة بين مجموعة العشرة، حيث انخفض إلى مستويات قياسية جديدة. وفي وقت نشر هذا التقرير، تتراوح خسائر الين الياباني...
يبدو أن الأسبوع الجديد يبدأ بمزاج إيجابي. وتحاول أسواق الأسهم التعافي من الانخفاضات التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي. ولوحظ أيضًا انتعاش مماثل في سوق العملات...
تسجل المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ في الغالب مكاسب. وارتفع مؤشر FTSE China A50 الصيني بنسبة 3.10% ومؤشر HSCEI بنسبة 1.55%. مع ذلك، لوحظ انخفاض في...
وول ستريت تخسر في يوم التداول الأخير من هذا الأسبوع. سجلت US500 وUS100 خسائر بنسبة 1.70-2.00%، مسجلة الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاضات. ويمكن...
وفي النصف الثاني من اليوم، يعكس الذهب اتجاهه الصعودي ويمحو حاليًا جميع المكاسب التي حققها من جلسة الجمعة. تتصرف الفضة بشكل مماثل، ويتم تداولها الآن على...
وأعرب جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفه بشأن الضغوط التضخمية المختلفة التي تؤثر على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق أهدافه. وسلط الضوء...
أعلنت شركة BlackRock عن نتائج أعلى للربع الأول من عام 2024 مقارنة بإجماع السوق. سجلت الشركة رقمًا قياسيًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت في...
تفتح المؤشرات على انخفاض في اليوم الأخير من الأسبوع. ارتفع مؤشر الدولار (USDIDX) لليوم الآخر على التوالي. انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات...
تشهد أسواق السلع الأساسية، وخاصة المعادن الثمينة والنفط، حالة من الاضطراب هذا الأسبوع بسبب الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط. يتسبب التصعيد الخطير للصراع...
مباشرة بعد صدور تقرير WASDE لتقديرات العرض والطلب التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو بشكل طفيف. تم...
