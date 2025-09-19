DE40: DAX continues its decline
Germany CPI in March rose 2.3%. Energy prices in Germany are rising on Friday by 3.5%. . Utilities sector shows the strongest gains. DAX...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تم اليوم عرض التقارير الأولى للربع الأول من البنوك الرئيسية في وول ستريت على المستثمرين. نشرت JPMorgan (JPM.US) وWells Fargo (WFC.US) وCitigroup (C.US)...
Traders were offered the first Q1 reports from major Wall Street banks today. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) and Citigroup (C.US) published their...
اختبرت الفضة منطقة 29 دولارًا للأونصة اليوم بعد أن وصل الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة فوق 2400 دولار للأونصة. بالنسبة للمعادن الثمينة، فإننا نتحدث عن...
Silver has tested the area of $29 per ounce today after gold reached new historic highs above $2,400 per ounce. For precious metals, we are talking about...
انخفضت أسهم شركة Globe Life (GL.US)، وهي شركة تأمين مدرجة في مؤشر S&P500، بأكثر من 54٪ يوم الخميس، لتغلق عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات بعد تقرير...
Shares of Globe Life (GL.US), an S&P500-listed insurance company, fell more than 54% on Thursday, closing at their lowest level in eight years following...
يتعرض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي لضربة قوية اليوم، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر تقريبًا! وتأتي هذه الخطوة مدفوعة باستمرار قوة الدولار...
GBPUSD is taking a hit today, dropping to the lowest level in almost 5 months! The move is driven by continued strength in the USD, which is benefitting...
تستقر عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو بالقرب من 550 دولارًا للبوشل، على الرغم من أن الوضع غير مناسب للثيران، حسبما أبرز تقرير وزارة الزراعة الأمريكية...
Wheat futures, on the Chicago exchange, are holding near $550 per bushel, despite the unfavorable for bull's, yesterday highlights from USDA report....
ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 2400 دولار على الرغم من قوة الدولار الأمريكي ولكن بعد وصوله إلى مستوى نفسي كبير، فإنه يمحو بعض المكاسب. المضدر:...
GOLD futures increased to $2400 level despite strength of US dollar but after reaching significant psychologically level, it erases some gains. Source:...
يتم تداول اليورو دولار بانخفاض حاد للغاية اليوم، حيث خسر 0.4٪ أخرى. تبدو هيمنة الدولار الأمريكي أمرًا لا جدال فيه في الوقت الحالي، وهناك عدد من العوامل...
The Eurodollar is trading down very sharply today, losing another 0.4%. The dominance of the USD seems unquestionable at the moment, and a number of different...
7:45 ص – قراءات التضخم النهائية من فرنسا مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي: 2.4% مقابل 2.4% المتوقع و2.4% في القراءة الأولى...
7:45 AM - Final inflation readings from France HICP y/y: 2.4% vs 2.4% forecast and 2.4% in the first reading (2.3% CPI after seasonal adjustment) HICP...
تشير العقود الآجلة لمؤشر DAX وFTSE إلى ارتفاع الافتتاح في أوروبا بيانات المملكة المتحدة أقوى من التوقعات، والتضخم الألماني النهائي لم يتغير ويتحول...
Futures on DAX and FTSE point to higher opening in Europe UK data stronger than forecasts, final German inflation unchanged Attention shifts...
