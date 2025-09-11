مؤشر VIX يخسر 3% ليصل إلى أدنى مستوى له في 4.5 شهر مع تفاؤل وول ستريت📉
استمرار التفاؤل في وول ستريت - مدفوعًا إلى حد كبير بتأجيل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية من 9 يوليو إلى 1 أغسطس - يدفع العقود الآجلة لمؤشر التقلب في...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة أمس حيث اعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة...
انخفضت أسعار مركز هنري للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بأكثر من 2% اليوم، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 21 مايو. ولا تزال العوامل الأساسية المتراجعة تطغى على...
يشهد يوم الأربعاء في البورصات الأوروبية تحسنًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين. وارتفعت معظم المؤشرات بأكثر من 0.5%. ولا يزال التقويم الاقتصادي الكلي لليوم...
أكد الرئيس ترامب أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على النحاس المكرر المستورد، وهي زيادة حادة عن المعدلات الحالية أحادية الرقم، وتتماشى الآن مع الرسوم...
لا يزال سعر الفائدة الرسمي عند 3.25%؛ القرار بالإجماع رغم دراسة خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. مسار التضخم: سيبلغ ذروته عند حوالي 3% في منتصف عام 2025،...
يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مساره الصعودي، مخترقًا منطقة المقاومة بين 146.5 و147. ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ النصف الثاني من يونيو. وقد شهدت...
يبدو جدول الاقتصاد الكلي لليوم القادم خفيفًا نسبيًا، إلا أن بعض الأحداث الرئيسية تستحق الاهتمام. أبرزها نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
اختتمت الجلسة الأمريكية على استقرارٍ عام، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.07%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.03%. وانخفضت...
لا تزال وول ستريت غير مستقرة بسبب التطورات الجارية بشأن السياسة التجارية الأمريكية. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.4% تقريبًا، بينما استقر مؤشرا ناسداك...
أثار إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع واردات النحاس صدمةً في سوق السلع الأساسية، وارتفعت أسعار النحاس في بورصة كومكس الأمريكية فور...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي مجددًا فوق مستوى 1.17 بعد إعلان دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تصل رسالة توضح تفاصيل...
يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا واضحًا في قيمته اليوم، بينما ينخفض سعر الذهب بنحو 1%. ويرتبط انخفاض أسعار المعادن النفيسة بتحسن معنويات المستثمرين عقب...
يترقب وول ستريت بفارغ الصبر آخر المستجدات بشأن سياسة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية، حيث لم تشهد المؤشرات الرئيسية أي تغيير يُذكر، في ظل استيعاب المتداولين...
يشهد يوم الثلاثاء في البورصات الأوروبية تباينًا في معنويات المستثمرين. ولا يزال جدول الاقتصاد الكلي اليوم خاليًا نسبيًا، حيث ينصب تركيز السوق على بيانات...
احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً ضمن أفضل الاقتصادات إدارةً في 2025، بعد الدنمارك والنرويح متصدرةً عربياً وإقليمياً وفقاً لمؤشر دولي يقيس أداء الاقتصادات...
بدأت أسعار الذهب جلسة يوم الاثنين بانخفاضات، لكن الحركة الهبوطية تبخرت تمامًا، مما أدى إلى تشكل نموذج شمعة بينبار على الفاصل الزمني اليومي (D1). بالنظر...
النفط وافقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس. ومن المتوقع أيضًا زيادة مماثلة في الإنتاج في سبتمبر، مما يسمح نظريًا لأوبك+...
بدأ مؤشر الأسهم الألماني DE40 جلسة يوم الاثنين بحركة صعودية. وبالنظر إلى الفاصل الزمني D1، ما زلنا نشهد اتجاهًا تصاعديًا. لذا، يفترض السيناريو الأساسي...
أكد وزير المالية الألماني اليوم أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد" في حال فشل محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن برلين تدعم اتخاذ إجراءات...
