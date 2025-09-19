Economic calendar: US inflation expectations and top US bank results
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس من السويد بنسبة 4.1% مقابل 4.4% المتوقعة و4.5% سابقًا أظهرت القراءة على أساس شهري أيضًا تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلك...
إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة شهريًا: 1.2% مقابل 0.1% المتوقعة. و0% سابقا الإنتاج الصناعي على أساس شهري: 1.4% مقابل 0.6%...
March CPI from Sweden came in 4.1% vs 4.4% exp and 4.5% previously Reading on monthly basis showed also slowing CPI growth 0.1% vs 0.4% exp. and 0.2%...
كانت جلسة أمس في وول ستريت مدفوعة بشركات التكنولوجيا الكبرى، مما ساهم في ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.65%، مع استمرار ضعف أسهم الصناعات الدورية. ارتفعت...
UK Manufacturing production MoM: 1.2% vs 0.1% exp. and 0% previously Industrial production MoM: 1.4% vs 0.6% exp. and 0.5% previously (1.1% MoM vs...
Yesterday's session on Wall Street was driven by major technology companies, which contributed to a 1.65% rise in the Nasdaq 100, with continued...
تم تداول مؤشرات وول ستريت على ارتفاع اليوم، مما أدى إلى محو جزء من عمليات البيع التي شهدها مؤشر أسعار المستهلك يوم أمس. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز...
Wall Street indices traded higher today, erasing part of yesterday's post-CPI sell-off. S&P 500 gains 0.6%, Nasdaq rallies 1.2% and small-cap...
تعد شركة CarMax (KMX.US) واحدة من أسوأ أسهم وول ستريت أداءً اليوم. انخفض سعر سهم تاجر السيارات المستعملة في الولايات المتحدة بأرقام مضاعفة اليوم، بعد إصدار...
CarMax (KMX.US) is one of the worst performing Wall Street stock today. Share price of the US used car dealer plunges by double-digits today, following...
IFR issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
يواصل اليورو مقابل الدولار الأميركي تراجعه نتيجة لقراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر مارس/آذار. انخفض الزوج بنسبة 0.3% خلال...
EURUSD continues pullback triggered by yesterday's higher-than-expected US CPI reading for March. The pair is down 0.3% on the day and trades at the...
تلقت شركة Rivian Automotive (RIVN.US)، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية، ضربة قوية اليوم. انخفض السهم بأكثر من 6٪ وانخفض إلى ما دون 10 دولارات...
Rivian Automotive (RIVN.US), US electric vehicle manufacturer, is taking a hit today. Stock is plunging over 6% and drops below the $10 per share mark...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
US Energy Information Administration (EIA) issued an official, weekly report on US natural gas inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع يحاول US2000 العودة إلى ما فوق 2050 نقطة تراجع Fastenal بنسبة 5٪ بعد أرباح الربع الأول من عام 2024 بدأت مؤشرات...
