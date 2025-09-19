US OPEN: Wall Street tries to recover from yesterday's plunge
Wall Street indices open higher US2000 attempts to break back above 2,050 pts Fastenal drops 5% after Q1 2024 earnings Wall Street indices...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
لا يزال الإنتاج الصناعي، وخاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، منخفضا، ولكن من المتوقع أن ينتعش في الأرباع المقبلة. وينحسر التوتر في سوق العمل تدريجيا....
Industrial production, especially in energy-intensive industries, remains low, but is expected to recover in the coming quarters. Tension in the labor...
علق جون ويليامز، رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. ويتوقع ويليامز تخفيضات في أسعار الفائدة في...
John Williams, president of the New York branch of the Federal Reserve, commented today on the US economy and monetary policy. Williams forecasts interest...
يبدأ موسم أرباح وول ستريت للربع الأول من عام 2024 هذا الأسبوع. سيتم عرض التقارير الأولى للمتداولين من كبرى الشركات المالية الأمريكية يوم الجمعة من هذا...
Wall Street earnings season for Q1 2024 begins this week. Traders will be offered the first reports from major US financial companies on Friday this week,...
US PPI inflation report for March was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show an acceleration in the headline as well as core producers'...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Continuing Jobless Claims: actual 1,817K; forecast 1,800K; previous 1,789K; Initial...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 2.3%, السابق: 2%, الفعلي: 2.4% مؤشر...
As expected by the market, the ECB decided to keep all 3 key interest rates unchanged. In the first seconds after the publication, the euro drops against...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% معدل الفائدة: السابق:4.50%،...
حقق مؤشر S&P 500 أداءً قوياً للغاية في الربع الأول من عام 2024. وتحركت أسعاره لفترة طويلة دون تصحيحات كبيرة، كما أشارت المؤشرات الفنية إلى مستويات...
ينخفض DE40 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الدولار يرتفع أكثر بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك المتشددة تعلن شركة Gerresheimer عن نتائج الربع الأول الوضع...
DE40 drops ahead of ECB decision Dollar climbs further after hawkish CPI reading Gerresheimer releases its Q1 results General market situation: The...
لقد فوجئنا بالأمس بإعلان معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، حيث تعمل أسعار النفط المرتفعة والمستهلك الذي لا يزال قوياً على تعزيز ضغوط الأسعار....
Yesterday we were surprised by the publication of high inflation from the United States, where high oil prices and a still-strong consumer are boosting...
في سوق العملات الأجنبية، يحاول الين الياباني دائمًا جذب انتباه المستثمرين. أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي صدر بالأمس إلى ارتفاع الضغط بشكل...
In the FX market, the Japanese yen invariably tries to catch the investors' attention. Yesterday's CPI report from the US indicated clearly higher...
