التقويم الاقتصادي: قرار البنك المركزي الأوروبي وتضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مختلط لجلسة اليوم في أوروبا سيكون قرار البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة من أهم...
Futures point to a mixed opening to today's session in Europe The ECB decision and the PPI report from the US will be the most important readings...
تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط اليوم، حيث تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع إلى بداية متأخرة لدورة خفض أسعار الفائدة....
Asian stocks came under pressure today, as worse-than-expected CPI data from the US implies a later start to the rate cut cycle. Australia's ASX...
تراجعت مؤشرات وول ستريت اليوم بعد الركود الناجم عن بيانات التضخم الأمريكية المتشددة. انخفض مؤشر S&P 500 وNasdaq بنسبة 1٪، وتراجع مؤشر...
يمكن وصف إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأنه متشدد بعض الشيء. وبينما لوحظ أن محافظي البنوك المركزية يرون أن المحور الحذر مناسب على...
Wall Street indices trade lower today after a slump triggered by hawkish US inflation data. S&P 500 and Nasdaq drop 1%, Dow Jones trades 1.2% lower...
Release of FOMC minutes can be described as slightly hawkish. While it was noted that central bankers see a dovish pivot as likely appropriate some time...
تم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس 2024 اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وفيما يلي النقاط الرئيسية من الوثيقة. أشار...
قفزت أسعار النفط بعد تقارير بلومبرج حول التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط. وبينما شهدت الأسواق حالة من الارتياح في بداية هذا الأسبوع بسبب عدم رد إيران على...
FOMC minutes from March 2024 meeting were released today at 7:00 pm BST. Below are key highlights from the document. Participants generally noted...
Oil prices jumped following a Bloomberg reports on potential the Middle East escalation. According to media reports, United States see a retaliatory missile...
لقد أصبح أحد الأحداث الكلية الرئيسية لهذا اليوم - إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس - وراءنا بالفعل، ولكن هناك حدثًا آخر يلوح...
One key macro events of the day - release of US CPI inflation report for March - is already behind us, but there is another one looming large. Minutes...
الدولار الأمريكي هو العملة الأفضل أداءً في مجموعة العشرة اليوم. بينما كان تداول الدولار الأمريكي مختلطًا إلى حد ما مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى في النصف...
US dollar is the best performing G10 currency today. While USD has been trading rather mixed compared to other major currencies in the first half of the...
تم إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش اليوم. فاجأ التقرير السوق بقيم أعلى من المتوقع لكل من...
US CPI inflation report for March was released at 1:30 pm BST today. Report surprised the market with higher-than-expected values for both core and headline...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US Department of Energy (DOE) released an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show an increase in...
