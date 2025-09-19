BREAKING: OIL drops after big inventory build
US Department of Energy (DOE) released an official weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show an increase in...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
Bank of Canada announced its latest monetary policy decision today at 2:45 pm BST. Bank was expected to keep rates unchanged, with the main interest rate...
تم اصدار قرار البنك المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.00%، المتوقع: 5.00%، الفعلي: 5.00% أعلن بنك كندا عن قراره الأخير...
افتتحت وول ستريت على انخفاض بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك القوي ينخفض مؤشر US30 إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق قصير المدى ارتفعت أسهم شركة دلتا إيرلاينز...
Wall Street opens lower after hot CPI report US30 drops below lower limit of short-term range Delta Air Lines gains after Q1 earnings releases Wall...
أثار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس الذي جاء أعلى من المتوقع رد فعل كبير في الأسواق. وكانت هذه مفاجأة متفائلة أخرى على التوالي، مع استمرار...
A higher-than-expected US CPI report for March triggered a big reaction in the markets. This was another hawkish surprise in a row, with monthly headline...
US CPI inflation report for March was released today at 1:30 pm BST. Report was expected to show an acceleration in headline measure as well as a slowdown...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): المتوقع: 3.7%, السابق: 3.8%, الفعلي: 3.8 مؤشر...
ارتفعت مجموعة شركات الكاكاو والشوكولاتة السويسرية العملاقة Barry Callebaut (BARN.CH) بنسبة 9٪ تقريبًا بعد أرباح الربع الأول حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة...
Swiss cocoa-chocolate giant conglomerate Barry Callebaut (BARN.CH) surges almost 9% after firs-half of the fiscal year ended in February, as revenue was...
يعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أحد حدثين رئيسيين في السوق لمتداولي الدولار الأمريكي اليوم، بينما يكون الحدث الآخر هو محضر اجتماع اللجنة...
US CPI data release is one of key two markets events for USD traders today, with the other one being FOMC minutes in the evening. Inflation data for March...
يحاول DE40 استئناف الاتجاه الصعودي معنويات صعودية في القارة القديمة قبل نشر مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة تنشر BMW وMercedes-Benz بيانات...
DE40 tries to resume uptrend Bullish sentiment on the Old Continent ahead of the publication of CPI from the US BMW and Mercedes-Benz publish quarterly...
يتم تداول عملة Bitcoincash المشفرة، والتي تم "فصلها" بعد الانقسام البارز لبيتكوين في عام 2017، اليوم. انخفض بنسبة 9٪، بعد ما يقرب من 5 أيام من...
The Bitcoincash cryptocurrency, which was 'spun off' after Bitcoin's high-profile fork in 2017, is trading toda. 9% lower, almost 5 days after...
جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في النرويج بنسبة 3.9% على أساس سنوي وتوقعات بارتفاع 4.2%. و4.5% سابقاً على أساس شهري، أشارت البيانات إلى ارتفاع بنسبة...
CPI reading in Norway came in 3.9% YoY cs 4.2% exp. and 4.5% previously On MoM basis data pointed to 0.2% rise MoM vs 0.5% exp. and 0.2% previously Today...
