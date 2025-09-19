مخطط اليوم: NZDUSD (10.04.2024)
كان الحدث الكلي الرئيسي خلال جلسة اليوم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى قرار تصنيف فيتش (انظر هنا)، هو قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
The key macro event of the day during today's session in APAC markets was, in addition to the Fitch rating decision (see here), the RBNZ's decision...
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر أسهم Hang Seng الصيني (CHN.cash) اليوم فوق 6000 نقطة بعد جلسة قوية للغاية في الصين. وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها...
تشير العقود الآجلة إلى ارتفاع افتتاح المؤشرات في أوروبا فقدت الكرونة النرويجية قيمتها بعد انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك يعد تقرير مؤشر أسعار...
شهدت جلسة الأمس في وول ستريت بشكل عام إغلاق معظم المؤشرات على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر Nasdaq في نهاية اليوم بنسبة 0.32%، وأضاف مؤشر S&P500 بنسبة...
Futures on Chinese Hang Seng China Enterprises Index (CHN.cash) are rising today above 6000 points after a very strong session in China. Fitch Ratings...
Futures point to higher opening of indexes in Europe Norwegian krone lost value after lower CPI reading CPI report, BoC decision and FOMC Minutes...
Yesterday's session on Wall Street overall saw most benchmarks close slightly higher. The Nasdaq gained 0.32% at the end of the day, the S&P500...
يصل الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية الجديدة فوق 2350 دولارًا للأونصة، لكن المكاسب توقفت عند نهاية الجلسة. الذهب يرتفع بنسبة 0.5% تستمر الفضة أيضًا...
Gold is reaching new historic highs above $2350 per ounce, but the gains were capped at the end of the session. Gold is up 0.5%. Silver also...
تخسر العملات الرقمية اليوم، مع تراجع عملة البيتكوين بنسبة 4.5% وسط مخاوف بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث يمكننا أن نرى خفضًا كاملاً لأسعار الفائدة...
Cryptocurrencies loses today, with Bitcoin dumped 4.5% amid concerns over Federal Reserve policy, where we can see fully priced rate cut on September meeting...
عادت أسعار الكاكاو إلى ما فوق 10000 دولار للطن، مما أدى إلى تصفية مراكز بيع كبيرة. لا يزال ارتفاع الأسعار مدفوعًا بالمخاوف بشأن تقلص إمدادات الكاكاو العالمية،...
Cocoa prices came back above $10,000 a ton, leading to huge short positioning liquidation. Price rally is still driven by concerns about shrinking global...
ستتعرف الأسواق يوم الخميس في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش على تقرير WASDE من وزارة الزراعة الأمريكية، مع التقرير قبل الأخير عن موسم 2023/2024. أظهر...
This Thursday at 5 PM GMT markets will learn the WASDE report from the USDA, with the penultimate report on the 2023/2024 season. The previous March...
سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية خلال جلسة آسيا والمحيط الهادئ القادمة. سيتم الإعلان يوم الأربعاء الساعة 3:00 صباحًا...
Reserve Bank of New Zealand will announce its next monetary policy decision during the upcoming Asia-Pacific session. Announcement will be made on Wednesday...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف. مكاسب US500 بنسبة 0.3% مايكروسوفت تكشف عن استثمار بقيمة 2.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي باليابان ارتفعت أسهم...
Wall Street opens slightly higher. US500 gains 0.3% Microsoft reveals $2.9 billion investment in AI, Japan. Pfizer shares gain on wave of positive...
