أسهم الدفاع الأوروبية تحت الضغط 💥Rheinmetall يخسر 7%
تخسر أسهم شركات الأسلحة الأوروبية ما بين 5 و10% اليوم، على الرغم من عدم وجود سبب مباشر أو معلومات يمكن أن تكون سبباً في مثل هذه عمليات البيع الكبيرة. وأشار...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
النفط: افتتح النفط الخام بفجوة سعرية هبوطية بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تهدئة الوضع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تعافى النفط سريعًا من خسائره ويتم تداوله...
خسرت شركة InMode (INMD.US) للمعدات الطبية والجمالية الطبية ومقرها إسرائيل 9٪ في مرحلة ما قبل السوق بعد سلسلة من الدعاوى الجماعية من Hagens Berman وLevi...
المؤشرات الأوروبية تتداول على انخفاض يعود DE40 إلى القناة الهبوطية على المدى القصير تراجع أسهم قطاع الدفاع مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تتداول...
تواصل أسعار الذهب (GOLD) اتجاهها التصاعدي الديناميكي، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 1٪ اليوم فقط، متجاوزة بذلك أعلى مستوياتها التاريخية الجديدة. إن التوترات...
مخزون النفط الخام الأسبوعي من API: -2.286 مليون سابق؛ شكل مؤشر الدولار (USDIDX) قمة مزدوجة، مما قد يشير إلى استمرار الحركة الهبوطية في الأسابيع المقبلة....
اليوم هادئ بشكل استثنائي فيما يتعلق بمنشورات الاقتصاد الكلي. أمام الأسواق لحظة للتنفس قبل صدور التقارير الرئيسية هذا الأسبوع، وتحديدًا تقرير التضخم في...
تسجل مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة نمو جيدة. شوهدت معظم المكاسب في المؤشر في سنغافورة +0.85% (SG20cash) واليابان +0.65% (Jap225). تظهر المؤشرات الصينية...
المؤشرات الأمريكية تنهي الجلسة الأولى من الأسبوع دون اتجاه واضح. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما خسر مؤشر US100 بنسبة 0.05%. وينتظر المستثمرون تقرير...
