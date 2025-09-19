عاجل: اليورو يرتفع بعد بيانات الإنتاج الألمانية
سيتم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر فبراير اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة طفيفة بنسبة...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
سيتم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر فبراير اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة طفيفة بنسبة...
German industrial production data for February was released today at 7:00 am BST. Report was expected to show a small 0.3% increase in industrial output...
تم تداول المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب اليوم - ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 0.7%، وأضاف مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر...
Indices from Asia-Pacific traded mostly higher today - Nikkei gained 0.7%, S&P/ASX 200 added 0.2%, Kospi moved 0.3% higher and Nifty 50 jumped 0.5% Indices...
يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 303.000 وظيفة، متجاوزًا التوقعات البالغة 200.000 ومتجاوزًا المستوى السابق البالغ 275.000. ويشير...
The NFP report shows a job increase of 303,000, exceeding expectations of 200,000 and surpassing the previous level of 275,000. The report...
محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل دبليو بومان وفي تصريحاتها اليوم عقب تقرير سوق العمل، اقترحت بومان أن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن...
Federal Reserve Governor, Michelle W. Bowman In her comments today following the labor market report, Bowman suggested that the Fed's monetary policy...
على الرغم من القراءة القوية لبيانات سوق العمل الأمريكية، فإننا نشهد المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب، والتي وصلت إلى مستوى تاريخي جديد وتقترب من المقاومة...
Despite a strong reading of US labor market data, we are seeing further increases in gold prices, which have reached a new historical high and are approaching...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري ك. لوغان كانت تعليقات لوجان متشددة بشكل خاص. ويعتقد المصرفي أنه "من السابق لأوانه بالتأكيد" التفكير...
Dallas Fed President, Lorie K. Logan Logan's comments were particularly hawkish. The banker believes it is "definitely too early" to consider...
ترتفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية في بداية الجلسة تقرير NFP القوي يغير توقعات تخفيضات أسعار الفائدة يعود الدولار فوق 104 نقاط، مما يضغط على المؤشرات عوائد...
Main U.S. indexes are slightly gaining at the beginning of the session Strong NFP report shifts expectations of interest rate cuts Dollar returns...
الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تغير التوظيف (كندا): -2.2 ألف مقابل 25 ألف توقعات مقابل 40.7 ألف سابقة الأجور بالساعة: توقعات النمو بنسبة 5% على...
1:30 PM GMT - Employment change (Canada): -2.2k vs 25k forecast vs. 40.7k previous Hourly wages: 5% YoY growth forecast vs. 4.9% previously Unemployment...
01:30 PM BST, United States - Employment Data for March: Nonfarm Payrolls: actual 303K; forecast 212K; previous 270K; Private...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
كشفت مصادر مطلعة عن دراسة شركة "لوريال" امكانية استثماراً محتملاً في شركة العطورالعمانية الفاخرة "أمواج", حيث...
خسرت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) 0.3%، وسجلت الغالبية العظمى من الأسهم انخفاضات تتصدر شركات Meuchener وZalando وBayer وHeidelberg Materials الانخفاضات بيانات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم