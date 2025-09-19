DAX: DE40 executes 1:1 correction; Zalando drops nearly 3%
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
بدأ المستثمرون يتشككون ببطء في إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بسرعة. على الرغم من أن سوق الأوراق المالية لم تولي اهتمامًا كبيرًا...
Investors are slowly starting to doubt the possibility of a quick rate cut by the Fed. Although so far the stock market has not paid much attention to...
ارتد اليورو مقابل الدولار الأميركي مرة أخرى من المقاومة عند %23.6 فيبوناتشي للموجة الصعودية لعام 2022 سجل النفط ارتفاعًا إلى مستويات لم نشهدها منذ...
ارتفعت أسهم شركة Aster DM Healthcare بنسبة 12% مع انتهاء عملية التقسيم بين عملياتها في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لخطة الانفصال، استحوذت مجموعة...
على الرغم من الارتفاع الأولي نحو 70,000 دولار، فقد استقر سعر البيتكوين أقل من 67,000 دولار. حدثت عمليات البيع ببطء، بعد الضعف الذي شهدته وول ستريت يوم...
Despite an initial rebound toward $70,000, the Bitcoin price has settled below $67,000. The sell-off occurred slowly, following yesterday's weakness...
فقدت العقود الآجلة في أوروبا قوتها بعد الجلسة الآسيوية الأضعف وعمليات البيع التي شهدتها الولايات المتحدة يوم أمس سوف يتعرف المستثمرون في أوروبا على...
Futures in Europe lose ground after a weaker Asian session and yesterday's sell-off in the US Investors in Europe will learn about construction...
ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية لشهر فبراير بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق مقابل 0.7% المتوقعة. و-11.4% سابقاً انخفضت أسعار الواردات في فبراير بنسبة...
Germany industrial orders for February came in 0.2% MoM vs 0.7% exp. and -11.4% previously Import prices fell in February by -0.2% MoM vs 0% exp. and...
بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها وول ستريت يوم أمس، أغلقت المؤشرات الآسيوية تداولاتها تحت الضغط. وخسر مؤشر Hang Seng بنسبة 0.4% مقابل انخفاض بنسبة...
After yesterday's end-of-session sell-off on Wall Street, Asian indexes closed trading under pressure. The Hang Seng lost 0.4% against a 0.6% decline...
تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة هادئة، والتقلبات محدودة. وينتظر المستثمرون بيانات سوق العمل التي سيتم الكشف عنها غدا. وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.55%...
US stock indexes are having a calm session, and volatility is limited. Investors are waiting for job market data, which will be revealed tomorrow....
حققت شركة صناعة الملابس والأحذية Lévi-Strauss (LEVI.US) مكاسب بأكثر من 15٪ اليوم، حيث قدمت الشركة توقعات الأرباح. يتم تداول السهم في ثاني أفضل جلسة...
Apparel and footwear maker Lévi-Strauss (LEVI.US) is gaining more than 15% today, as the company presented earnings forecasts. The stock is trading...
يقال إن شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، تدرس تقديم عرض للاستحواذ على HubSpot، وهي شركة برمجيات تسويق عبر الإنترنت، تبلغ قيمتها حاليًا 34.2 مليار...
Alphabet, the parent company of Google, is reportedly considering a bid to acquire HubSpot, an online marketing software company, currently valued at $34.2...
