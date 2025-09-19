النفط ينخفض رغم التوترات بين إسرائيل وإيران
يحظى موضوع الشرق الأوسط بمتابعة وثيقة من قبل الأسواق المالية العالمية، ولكن لا يبدو أن عقود خام برنت اليوم تعكس المخاوف بشأن صراع أوسع بين إسرائيل وإيران. توعدت...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
يحظى موضوع الشرق الأوسط بمتابعة وثيقة من قبل الأسواق المالية العالمية، ولكن لا يبدو أن عقود خام برنت اليوم تعكس المخاوف بشأن صراع أوسع بين إسرائيل وإيران. توعدت...
The subject of the Middle East is being closely watched by global financial markets, but Brent crude oil (OIL) contracts today do not seem to reflect concerns...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي النفط يرتفع بدعم من ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط المؤشرات تعود للارتفاع بعد تصريحات بول
ارتفع سعر Bitcoin Cash بنسبة 9.70% ليصل إلى 636 دولارًا بعد حدث النصف الذي حدث اليوم. تم إنشاء هذا المشروع، وهو عبارة عن مجزئ للبيتكوين، في عام 2017 وشهد...
Bitcoin Cash has risen 9.70% to $636 following its halving event that occurred today. This project, which is a fork of Bitcoin, was created in 2017 and...
ارتفعت أسهم شركة توصيل الأغذية الألمانية Delivery Hero (DHER.DE) اليوم بما يصل إلى 15% بعد أن كشف صندوق الناشطين Sachem Head Capital Fund عن حصته البالغة...
Germany food-delivery giant Delivery Hero (DHER.DE) rallies today as much as 15% after activist fund Sachem Head Capital Fund revealed its 3.4% stake in...
تقييم الأثر البيئي لتغير الغاز الطبيعي BCF الفعلي -37 مليار (توقعات -42 مليار، السابق -36 مليار) قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن الغاز...
EIA Natural Gas Change BCF Actual -37B (Forecast -42B, Previous -36B) US Energy Information Administration (EIA) estimated that working gas in...
أسواق الأسهم الأمريكية ترتفع عند افتتاح يوم الخميس يدعم هذه الزيادات انخفاضات في الدولار الأمريكي كما انخفضت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات من...
US stock markets gain at Thursday's opening The increases are supported by declines in the USD dollar Yields on 10-year bonds are also...
أعلنت شركة لونيت الإماراتية استحواذ أحد صناديقها على حصة 40% في شركة أدنوك لأنابيب النفط من بلاك روك وكيه كيه آر. وأشارت الشركة...
US jobless claims: 221 k vs 214 k exp. and 210 k previously US Continued Jobless Claims Actual 1.791M (Forecast 1.811M, Previous 1.819M) US...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -67.4 المتوقع: -66.9 الفعلي: -68.9 بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية...
أصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير (7 مارس 2024) اليوم في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وبينما يكون محضر اجتماع البنك...
European Central Bank released minutes from its most recent monetary policy meeting (March 7, 2024) today at 12:30 pm BST. While ECB minutes are always...
ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10٪ تقريبًا في مارس تشير العلاقة الخطية لديناميكيات نطاق الحركة لآخر 7 أشهر إلى أن النفط الخام قد وصل لمنطقة...
تلقت شركة Tesla (TSLA.US) ضربة قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد نشر بيانات الربع الأول من عام 2024 حول عمليات التسليم والإنتاج. أدت الخسارة الفادحة...
Tesla (TSLA.US) took a hit earlier this week following release of Q1 2024 data on deliveries and production. A massive miss triggered an around-5% plunge...
يعتبر اليورو مقابل الفرنك السويسري أحد الأزواج التي شهدت بعض التحركات اليوم. ارتفع الزوج بنسبة 0.6٪ في وقت النشر ويتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أوائل مايو...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم