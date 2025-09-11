الاتحاد الأوروبي مستعد لمحادثات تجارية مع الولايات المتحدة ويحافظ على حزمة الانتقام الطارئة 📌
أكد وزير المالية الألماني اليوم أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد" في حال فشل محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن برلين تدعم اتخاذ إجراءات...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
انخفضت أسهم أديداس (ADS.DE) بنسبة 11% في عام 2025، على الرغم من التعافي القوي لأرباح الشركة. ويراقب المستثمرون بيئة التعريفات الجمركية وضعف القطاع في كل...
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة عند 3.85%، متحديًا التوقعات بخفض قدره 25 نقطة أساس، ومشيرًا إلى أنه سيعيد تقييم سياسته بعد صدور مؤشر...
تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. من أبرز المنشورات مؤشر آيفي لمديري المشتريات الكندي وقرار سعر الفائدة في رومانيا. بالنسبة للبنك الوطني الروماني،...
شهدت مؤشرات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا خلال الجلسة الثانية من الأسبوع، بنسب تتراوح بين 0.30% و0.90%. صرح ترامب بأن...
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا في أولى جلسات الأسبوع، عقب عطلة عيد الاستقلال الممتدة. على الرغم من تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى...
اشتدت موجة البيع في وول ستريت عقب التعليقات الأخيرة للرئيس ترامب التي نشرها على حسابه على منصة "تروث سوشيال". أعلن الرئيس ترامب عن تطبيق تعريفة...
كان الغاز الطبيعي تحت ضغط منذ 20 يونيو، نتيجةً لانخفاض الطلب على محطات الطاقة العاملة بالغاز عن المتوقع. ونتيجةً لذلك، كانت تراكمات المخزون في الأسابيع...
انخفضت أسهم تيسلا اليوم بأكثر من 6% عقب إعلان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد يُسمى "حزب أمريكا". كما تراجعت ثقة المستثمرين...
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بتباين في الأداء، عقب تسجيلها مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي. يُلقي عدم اليقين بشأن الإعلانات التجارية...
شهدت السياسة الجمركية للولايات المتحدة تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة. فمن دولة تجارية منفتحة للغاية، أصبحت الولايات المتحدة منغلقة بشكل متزايد، وقد...
شهدت تعاملات أسواق المال المحلية تداولات قوية على مدار خمس جلسات متتالية، كانت أفضلها جلسة بداية الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى أعلى...
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، ويعزى ذلك إلى معلومات حول تمديد مفاوضات تعديلات الجمارك الأمريكية. من ناحية أخرى، لا يتضمن التقويم...
ارتفع صافي أرباح شركة المراعي في الربع الثاني من 2025، بنسبة 4.38% في الربع الثاني من 2025، إلى نحو 646.87 مليون ريال، مقابل نحو 619.69 مليون ريال...
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو - مايو (على أساس سنوي): الفعلية: 1.8% التوقعات: 1.2% السابقة: 2.3% مبيعات التجزئة في منطقة اليورو...
أدى تحسن معنويات السوق، وخاصةً بين الأصول "الخطرة"، استجابةً لأخبار تمديد محادثات التجارة إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة. انخفض الذهب حاليًا...
سيتوجه اهتمام المستثمرين اليوم مجددًا إلى قضية الرسوم الجمركية. فقد صرّح الرئيس الأمريكي بأن الدول التي تدعم سياسة تحالف البريكس، والتي تتعارض مع مصالح...
تجاوز الإنتاج الصناعي الألماني التوقعات، مدفوعةً بنمو قطاعات السيارات والطاقة والأدوية. وارتفع الإنتاج بنسبة 1% على أساس سنوي، وهي أول زيادة له منذ عامين. الإنتاج...
يرتفع سعر الدولار الأمريكي نتيجة تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. صرح الرئيس الأمريكي بأن الدول التي تدعم سياسة تحالف البريكس،...
