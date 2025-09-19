Chart of the day - EURCHF (04.04.2024)
EURCHF is one of the pairs that saw some moves today. The pair gains 0.6% at press time and trades at the highest level since early-May 2023. The move...
أخبار الأسواق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ الأخير للاستثمار طويل الاجل
المزيد
EURCHF is one of the pairs that saw some moves today. The pair gains 0.6% at press time and trades at the highest level since early-May 2023. The move...
صدرت هذا الصباح مؤشرات مديري المشتريات للخدمات من الدول الأوروبية لشهر مارس. في حين أن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) جديرة بالملاحظة، إلا أنه ينبغي...
Services PMI indices from European countries for March were released this morning. While PMI data is noteworthy, it should be said that the majority of...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وكندا مؤشرات مديري المشتريات...
European indices set for flat opening ECB minutes, trade balance data from US and Canada Final services PMIs from Europe European index futures...
على الرغم من الافتتاح المنخفض للجلسة النقدية، أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.11%، وأضاف مؤشر Nasdaq...
In spite of a lower opening of the cash session, Wall Street indices finished yesterday's trading higher. S&P 500 gained 0.11%, Nasdaq added...
بدأت مؤشرات وول ستريت تداولات اليوم بانخفاض لكنها تمكنت من التعافي خلال الجلسة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داو جونز...
Wall Street indices launched today's trading lower but managed to recover during the session S&P 500 trades 0.3% higher, Dow Jones gains 0.1%,...
ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خطابًا حول التوقعات الاقتصادية في منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع اليوم. وبما أن موضوع الخطاب كان متعلقًا...
Fed Chair Powell delivered a speech on the economy outlook at the Stanford Business, Government and Society Forum today. As topic of the speech was related...
تعد Ulta Beauty (ULTA.US) واحدة من أسوأ شركات وول ستريت أداءً اليوم، حيث انخفضت بنسبة 13٪ تقريبًا في وقت النشر. كان سبب انخفاض أسعار الأسهم هو تحذير المبيعات...
Ulta Beauty (ULTA.US) is one of the worst performing Wall Street companies today, dropping around 13% at press time. Share price slump was triggered by...
US Department of Energy issued a weekly report on US oil inventories today at 3:30 pm BST. Report was expected to show declines in oil, gas and distillate...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أسبوعيا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا...
US services ISM data for March was released today at 3:00 pm BST. Report was expected to show the headline index staying virtually unchanged compared to...
تم اليوم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية لشهر مارس في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير بقاء المؤشر الرئيسي دون تغيير...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مارس من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض طفيف...
مؤشرات وول ستريت تفتح على انخفاض US2000 يختبر الحد الأدنى للقناة الصاعدة إنتل تنخفض بعد الإبلاغ عن خسارة كبيرة في الأعمال أطلقت مؤشرات وول...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم