الولايات المتحدة: إنتل تنخفض 5% بعد الخسارة التشغيلية
مؤشرات وول ستريت تفتح على انخفاض US2000 يختبر الحد الأدنى للقناة الصاعدة إنتل تنخفض بعد الإبلاغ عن خسارة كبيرة في الأعمال أطلقت مؤشرات وول...
أخبار الأسواق
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 0.2% بعد بيانات التضخم في منطقة اليورو التي جاءت أقل من المتوقع بي إم دبليو (BMW.DE)، كوميرتس بنك (CBK.DE)، إنفينيون (IFX.DE)...
وصل الزوج إلى الحد الأدنى لهيكل 1:1 الاتجاه الرئيسي للزوج لا يزال صعوديًا بالنظر إلى مخطط GBPCAD، يمكن أن نلاحظ أن السعر وصل إلى مستوى الدعم...
خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري إلى 4.2% من 5.7% في توقعاته بديسمبر الماضي،...
شهد اليورو دولار اليوم زيادة في التقلبات بعد صدور البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. يضعف اليورو بعد أن أشارت البيانات إلى أن التضخم الأولي...
جاء مؤشر أسعار المستهلك السريع في منطقة اليورو لشهر مارس عند 2.4% على أساس سنوي مقابل 2.5% المتوقعة. و2.6% سابقاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي:...
بلغ معدل البطالة في إيطاليا لشهر مارس 7.5% مقابل 7.2% المتوقعة. و7.2% سابقاً
جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك التركي لشهر مارس عند 68.5% مقابل 69.1% المتوقعة. و67.07% سابقاً مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري عند 3.16%...
بعد جلسة آسيوية ضعيفة، من المرجح أن تفتتح المؤشرات في أوروبا على انخفاض سيتركز الاهتمام في أوروبا على التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين والبطالة (10...
بعد جلسة الأمس الضعيفة في وول ستريت، والتي خسر خلالها مؤشر داو جونز 1% انخفضت أسهم تيسلا بأكثر من 5% بعد بيانات التصنيع والعرض الضعيفة، كانت المعنويات...
