Morning wrap (03.04.2024)
After yesterday's weak session on Wall Street, during which the Dow Jones lost 1% and Tesla shares slid more than 5% after weak manufacturing...
أخبار الأسواق
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
After yesterday's weak session on Wall Street, during which the Dow Jones lost 1% and Tesla shares slid more than 5% after weak manufacturing...
تم تداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪، وتداول مؤشر داو جونز بنسبة 1.2٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.1٪، وانخفض...
Wall Street indices traded lower today, with S&P 500 dropping 0.9%, Dow Jones trading 1.2% lower, Nasdaq declining 1.1% and small-cap Russell 2000...
ANZ issued a recommendation for the GBPCAD currency pair. ANZ recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
IFR issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
تلقت تسلا (TSLA. الولايات المتحدة ضربة اليوم. انخفض سهم الشركة بأكثر من 7٪ بعد أن نشرت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية بيانات الإنتاج والتسليم...
Tesla (TSLA.US) is taking a hit today. Company's stock drops over 7% after US electric vehicle manufacturer published production and delivery data...
IFR issued a recommendation for the EURGBP currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry (market):...
لا يرى الارتفاع في سوق الذهب أي علامات على التراجع. ارتفع المعدن الثمين بنسبة تزيد عن 1% اليوم، ويتجاوز مستوى 2270 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في التاريخ....
Rally on the gold market sees no signs of easing. The precious metal is up over 1% today, and climbs above $2,270 per ounce mark for the first time in...
Two macro reports from US economy were released today at 3:00 pm BST - JOTLS report for February and factory orders data for February. Factory orders report...
تم إصدار تقريرين شاملين من الاقتصاد الأمريكي اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير JOTLS لشهر فبراير وبيانات طلبيات المصانع لشهر فبراير. ويتضمن...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على انخفاض US100 يختبر الحد الأدنى للقناة الهبوطية تراجع سهم PVH Corp بأكثر من 20٪ بعد توقعات العام المالي 2025 المخيبة للآمال بدأت...
Wall Street indices open lower US100 tests lower limit of bearish channel PVH Corp slumps over 20% after disappointing fiscal-2025 forecast Wall...
النفط: تقوم أوبك + بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بما يتماشى مع الافتراضات السابقة تجاوزت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الصين والولايات المتحدة...
Oil OPEC+ is extending voluntary oil production cuts in line with earlier assumptions PMI index data from China and the US have exceeded expectations,...
كان الإصدار السريع لبيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس/آذار من ألمانيا هو الإصدار الأوروبي الرئيسي لهذا اليوم. تم نشر التقرير في الساعة 1:00...
Flash CPI inflation data release for March from Germany was a key European macro release of the day. Report was published at 1:00 pm BST today and was...
الحقائق: رد فعل Bitcoin على منطقة الدعم الرئيسية يتم تداول العملات المشفرة في اتجاه تصاعدي طويل المدى الرأي: شهدت عملة...
تبدأ الجلسة الأولى بعد الإجازة باللون الأخضر لكن مؤشر داكس خسر 0.05% إلى 18770 نقطة اليورو يخسر قليلاً في الجزء الأول من اليوم بيانات مؤشر مديري...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم