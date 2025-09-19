DE40: European markets start the week with gains
The first session after the holiday break starts in the green However, the DAX loses 0.05% to 18,770 points The Euro loses slightly in the first...
أخبار الأسواق
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
The first session after the holiday break starts in the green However, the DAX loses 0.05% to 18,770 points The Euro loses slightly in the first...
أظهرت سوق الأسهم الصينية مؤخراً علامات واعدة للتعافي، مما يشير إلى تغير محتمل من الاتجاه الهبوطي طويل المدى. وكان الأداء ملحوظاً بشكل خاص في هونج كونج،...
The Chinese stock market has recently shown promising signs of recovery, indicating a potential change from a long-term downward trend. Especially notable...
على الرغم من قصر الأسبوع في معظم الأسواق، لن يشعر المستثمرون بنقص في الإثارة وسنتعرف هذا الأسبوع على أهم التقارير من سوق العمل الأمريكي لشهر مارس، والتي...
تشهد المؤشرات من آسيا والمحيط الهادئ جلسة نموها الثانية على التوالي في الربع الجديد أكبر المكاسب كانت في المؤشرات الصينية، حيث سجلت ارتفاعات بنسبة...
Despite the shortened week in most markets, investors won't have a lack of excitement. This week, we will learn the most important reports from the...
Indices from Asia and the Pacific are noting their second consecutive growth session in the new quarter. The biggest gains are in Chinese indexes,...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي سلوك المؤشرات بعد الربع الأول. السلع الرئيسية والبتكوين هبوط ام صعود قادم.
تم إصدار تقريرين أمريكيين مراقبين عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر ISM الرئيسي، وذلك بفضل...
ISM Manufacturing PMI 50.3 (Forecast 48.3, Previous 47.8) ISM Prices Paid Subindex55.8 (Forecast 52.9, Previous 52.5) ISM New Orders Subindex 51.4...
صدرت اليوم مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مارس من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع طفيف...
S&P 500 مع عائد حوالي 10٪ في الربع الأول من عام 2024 كانت الزيادات مدفوعة بعدم وجود ارتفاع كبير في التضخم يوم الجمعة الماضي، مما يزيد من احتمال...
S&P 500 with around 10% return in Q1 2024 Increases motivated by the lack of a major uptick in inflation last Friday, raising the prospect of...
وافق المساهمون لشركة "أدنوك للغاز" على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار عن عام 2023 بالكامل وذلك إثر إنعقاد اجتماعها...
كانت أسعار القمح في رحلة جامحة خلال السنوات الأربع الماضية. وبعد سنوات من الاستقرار، أدت عاصفة كاملة من العوامل إلى ارتفاعها. وقد ساهم العجز العالمي في...
Wheat prices have been on a wild ride the past four years. After years of stability, a perfect storm of factors sent them soaring. A global supply deficit,...
شهد سعر الذهب ارتفاعا قويا في الجلسة الأخيرة من الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، فوق 2200 دولار للأونصة. ومع ذلك،...
The gold price experienced a strong increase in the last session of the first quarter of 2024. The gold price rose to new record highs, above $2200 per...
اليوم هو اليوم الثاني من عطلة عيد الفصح، لذلك لن يكون هناك تداول في معظم الدول الأوروبية. ومع ذلك، فهو يوم تداول عادي في معظم الدول الآسيوية وفي وول ستريت،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم