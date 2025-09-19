Macro calendar – Important US data despite Easter time
Today is the second day of the Easter holiday, so there will still be no trading in most European countries. However, it is a normal trading day in most...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
إن افتتاح الشهر الجديد في الأسواق الآسيوية يسير بشكل إيجابي إلى حد ما. حققت الأسهم في الصين أكبر مكاسب خلال شهر واحد، وهو ما يرتبط بالبيانات الجيدة...
كان يوم التداول الأخير من الأسبوع هادئًا إلى حد ما. وبما أن غالبية الأسواق كانت مغلقة بالفعل بمناسبة عطلة عيد الفصح، كانت ظروف السيولة ضعيفة للغاية تم...
شارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مناقشة معتدلة في الحدث الذي نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وتحدث باول عن السياسة النقدية، لكن...
الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الفصح في الأسواق مليء بإصدارات رفيعة المستوى من أوروبا والولايات المتحدة. سيتم عرض بيانات الوظائف على المستثمرين لشهر مارس من...
الربع الأول من عام 2024 في الأسواق يقترب من نهايته. عندما يتعلق الأمر بأسواق الأسهم، فقد انتهى الأمر بالفعل ، حيث لن تكون هناك جلسة تداول في غالبية الأسواق...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية الأمريكية لشهر فبراير، بما في ذلك بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان...
يخسر إيثريوم ما يقرب من 0.4٪ اليوم ويفشل في التغلب على مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6 للموجة الصعودية في 25 يناير منذ 17 مارس على الرغم من تعليق لاري...
على الرغم من أن الجمعة العظيمة هي عطلة في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الأخرى التي تم إغلاقها بالفعل بسبب عطلة عيد الفصح، سيتم عرض جزء رئيسي من...
قد تشهد أزواج العملات المرتبطة بالين الياباني ارتفاعات في التقلبات على المدى القريب. وشدد وزير المالية الياباني سوزوكي على أن تحركات سوق العملات مبالغ...
فرنسا، التضخم الأولي لـ HICP. 2.4% مقابل المتوقع: 2.8%. السابق: 3.2% (0.3% مقابل 0.6% المتوقعة و0.9% السابقة) بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية: 2.3%...
