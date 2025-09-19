DE40: استقرار DAX في منطقة ATH
Jungheinrich تنشر نتائجها السنوية دويتشه بنك يخفض تصنيف أسهم DHL الوضع العام للسوق تتميز جلسة الخميس في أسواق الأسهم الأوروبية باستمرار بالاتجاه...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
تم إصدار التقرير النهائي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2023 اليوم في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. كان هذا هو الإصدار الثالث...
الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير: الناتج المحلي الإجمالي: 0.6% فعلياً على أساس شهري؛ توقعات بـ 0.4%...
Final US GDP report for Q4 2023 was released today at 12:30 pm GMT. This was the third release of the data, therefore it was not expected to show any major...
12:30 PM GMT, Canada - GDP data for January: GDP: actual 0.6% MoM; forecast 0.4% MoM; previous -0.1% MoM; Average Weekly Earnings:...
يقترب الربع الأول من عام 2024 من نهايته، وكانت فترة قوية لسوق الأسهم الأمريكية. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ تقريبًا خلال هذا الوقت. غالبًا ما يؤدي...
يعد مؤشر IBEX 35 (SPA35) هو الرابح الأكبر بين مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا الغربية في مارس، متفوقًا على مؤشر FTSE MIB الإيطالي (ITA40). معدل...
The IBEX 35 (SPA35) index is the biggest gainer among the major Western European stock market benchmarks in March, outperforming Italy's FTSE MIB (ITA40). Rate...
تستمر عمليات البيع على اليورو مقابل الدولار الأميركي. فشل زوج العملات الرئيسي في الاختراق فوق منطقة المقاومة التي تتراوح تحت منطقة 1.10 منذ حوالي ثلاثة...
Sell-off on EURUSD continues. The main currency pair failed to break above the resistance zone ranging below 1.10 area around three weeks ago and has been...
تدرس دبي طرح شركة "أليك للهندسة والمقاولات" (ALEC) في البورصة وسط طفرة عقارية تشهدها الإمارة دفعت أسعار الوحدات التجارية والسكنية إلى مستويات...
يعتبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أحد أزواج العملات الأجنبية التي قد تشهد بعض التقلبات المرتفعة بعد ظهر اليوم. وذلك لأنه سيتم نشر بيانات من الولايات...
USDCAD is one of the FX pairs that may see some elevated volatility this afternoon. This is because data from the United States and Canada will be released....
المؤشرات الأوروبية تفتح دون تغيير يذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة وكندا خطابات البنك المركزي الأوروبي بانيتا والبنك المركزي...
European indices open little changed GDP data from US and Canada Speeches from ECB Panetta and ECB Villeroy European indices launched today's...
سيتم نشر بيانات مبيعات التجزئة الألمانية لشهر فبراير هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة مقارنة بشهر...
German retail sales data for February was released this morning at 7:00 am GMT. Report was expected to show an increase compared to January, but also a...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت يوم أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.86%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.22%، وأضاف ناسداك 0.51%، وارتفع مؤشر Russell 2000...
