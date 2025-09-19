BREAKING: Riskbank holds interest rate at 4% level
- Sweden, Riskbank interest rate decision. Actual: 4%. Forecast: 4%. Earlier: 4%. Riksbank Says Likely Policy Rate Can Be Cut In May Or June...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع في الجلسة النقدية الأوروبية اليوم يتم التركيز على قرار بنك المخاطر وبيانات مناخ الأعمال في منطقة اليورو وبيانات...
Futures point to a higher opening in today's European cash session Riskbank decision, Eurozone business climate data and EIA data in focus European...
أثبتت المعنويات في أسواق آسيا والمحيط الهادئ تباينها اليوم. وكان أداء اليابان والهند جيدًا بشكل خاص، حيث سجلت مؤشراتهما مكاسب بنسبة 0.75%. كانت الأسواق...
Sentiment in Asia-Pacific markets proved mixed today. Japan and India were particularly good, with indices there posting 0.75% gains. Chinese markets...
وصل سعر الكاكاو اليوم إلى 10000 دولار للطن، وهو رقم قياسي آخر لهذه السلعة الزراعية. وبعد اختراق هذا المستوى، حدث تصحيح طفيف، ولكن المستويات المرتفعة...
Cocoa reached $10 000 per ton today, another record high for this agricultural commodity. After breaking through this level there was a slight correction,...
BNP PARIBAS RESEARCH issued a recommendation for GBPUSD currency pair. BNP recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry...
يختبر الذهب مستوى 2200 دولار للأونصة للمرة الثالثة في الأيام الأخيرة، ولكن من غير المرجح أن يغلق فوق هذا المستوى اليوم. حدثت المكاسب اليوم خلال الجلسات...
Gold is testing the $2200 per ounce level for the third time in recent days, but is unlikely to close above that level today. Gains took place today during...
وفقًا للتقارير الرسمية، انخفضت شحنات هواتف iPhone من شركة Apple في الصين بنحو 33٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق، لتواصل الاتجاه الهبوطي في الطلب على منتجها...
According to official reports, shipments of Apple's iPhones in China fell by about 33% in February compared to the previous year, continuing a downward...
وصل السعر إلى الحد الأدنى للهيكل 1:1 يتم تداول US30 في اتجاه صاعد بدأ المؤشر أسبوعًا جديدًا مع استمرار التصحيح الهبوطي. ومع ذلك، وصل السعر...
Richmond Fed manufacturing index for March was released at 2:00 pm GMT today. Report was expected to show no change compared to February, with the index...
ستقدم شركة تسلا (TSLA.US) لعملائها في الولايات المتحدة تجربة مجانية لمدة شهر واحد لتقنية مساعدة السائق الخاصة بها والتي تسمى القيادة الذاتية الكاملة (FSD)....
صدر اليوم مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي لشهر مارس في الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع ألا يظهر التقرير أي تغيير مقارنة بشهر فبراير،...
Tesla (TSLA.US) will offer U.S. customers a one-month free trial of its driver-assist technology called Full Self-Driving (FSD). The action is largely...
كاكاو الكاكاو يصل إلى 10 آلاف دولار للطن بعد أن بدأ تداوله عند 4200 دولار مطلع العام الجاري ومع ذلك، يشير سيتي إلى أن الزيادات لا تتعلق بالأساسيات...
Cocoa Cocoa reaches $10,000 per ton, after starting trading at $4,200 at the beginning of this year However, Citi indicates that the increases...
