Daily summary: Bitcoin climbs above $70,000, Cocoa rallies almost 9%
The first trading session of a new week was rather calm. However, we saw large moves on some markets Wall Street indices trade mixed today - S&P...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
The first trading session of a new week was rather calm. However, we saw large moves on some markets Wall Street indices trade mixed today - S&P...
في ظل موجة المكاسب الضخمة التي شهدتها العملات المشفرة خلال جلسة اليوم، شوهد ارتفاع بنسبة 23٪ تقريبًا على أسهم MicroStrategy (MSTR.US). بشكل عام، تمتلك...
On the wave of huge gains seen on cryptocurrencies during today's session, nearly 23% upside is seen on MicroStrategy (MSTR.US) shares. Overall, this...
ANZ issued a recommendation for EURCHF currency pair. ANZ recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry (Market):...
شهدت عملة البيتكوين موجة أخرى من الشراء في فترة ما بعد الظهر خلال جلسة التداول النقدي في وول ستريت. واصلت العملة المشفرة الأكثر شهرة مكاسبها ويتم تداولها...
Bitcoin experienced another wave of buying in the afternoon during the Wall Street cash trading session. The most famous cryptocurrency extended gains...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل تمكنت عملة البيتكوين من تجنب التصحيح؟ لماذا تستمر المؤشرات في الصعود بعد قرار الفدرالي
تراجعت شركة Fisker (FSR.US)، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية، بأكثر من 20٪ اليوم. وقالت الشركة إن شركة صناعة سيارات كبيرة كانت تجري معها محادثات...
Fisker (FSR.US), US electric vehicle manufacturer, is plunging over 20% today. Company said that a large automaker with whom it was in talks over a potential...
تبدأ بداية أسبوع التداول الجديد بارتفاع كبير في سوق البيتكوين. يتم تداول العملة المشفرة الأكثر شيوعًا بنسبة 4٪ تقريبًا خلال اليوم وتقفز فوق علامة 69000...
The beginning of the new trading week starts with a significant surge on Bitcoin market. The most popular cryptocurrency is trading almost 4% higher on...
US new home sales data for February was released today at 2:30 pm GMT. Report was expected to show an increase from 661k units in January to 675k units...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي لشهر نوفمبر في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل الجديدة....
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف يواصل US500 التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق AMD وإنتل ومايكروسوفت تتراجع بعد الحظر الصيني أطلقت مؤشرات...
Wall Street opens slightly lower US500 continues pull back from all-time highs AMD, Intel and Microsoft drops on China ban Wall Street indices...
يعتزم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boeing (BA.US) ديف كالهون التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية عام 2024، حسبما أعلنت الشركة اليوم قبل افتتاح...
Boeing (BA.US) Chairman and CEO Dave Calhoun plans to step down as CEO at the end of 2024, the company announced today before the opening of the session...
تفتتح معظم المؤشرات في أوروبا على انخفاض يتداول مؤشر داكس على انخفاض بنسبة 0.20% عند مستوى 18470 نقطة لا يسجل اليورو تغيرات كبيرة في الجزء الأول...
Most indices in Europe open lower DAX is trading 0.20% lower at the level of 18470 points The Euro is not recording significant changes in the...
